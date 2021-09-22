10 ميزات جديدة في أي هاتف آيفون بفضل نظام آبل iOS 15

أطلقت شركة آبل Apple، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أحدث أنظمة تشغيلها لهواتف الآيفون iOS 15، والذي جاء بالعديد من الميزات الفريدة التي تصل للمستخدمين للمرة الأولى، حيث لم يحصل عليها أي من أنظمة التشغيل السابقة، والتي ستغير الكثير في طريقة استخدام هواتف الآيفون.

ويمكن لجميع هواتف الآيفون بدءا من iPhone 6 الذي تم إطلاقه عام 2015، والإصدارات الأحدث آخرها سلسلة هواتف iPhone 13، تحميل نظام تشغيل آبل الجديد iOS 15، لتحقيق أكبر استفادة من الميزات الهائلة والفريدة التي يضيفها نظام تشغيلها الجديد، بحسب ما ذكره موقع "Gizmodo".

ميزات نظام تشغيل آبل الجديد iOS 15 لأول مرة في هاتف آيفون

1- ميزة التركيز "عدم الإزعاج":

تعد أحد أبرز الميزات التي جاء بها نظام تشغيل آبل الجديد هي ميزة التركيز، والتي تشبه إلى حد ما ميزة عدم الإزعاج، لكن مع اختلاف أنه يمكنك إعداد خيارات مختلفة للمنزل أو العمل أو الإجازة، كما يمكن وضع قواعد للإشعارات المخصصة لكل خيار، كما يمكن إضافة خيار السماح للمستخدمين الآخرين بمعرفة إيقافك للإشعارات عند إرسال بعض الرسائل النصية إليك، وهو ما يمكنك الحصول عليه من خلال الإعدادات الرئيسية.

2- رؤية ما تمت بمشاركته معك:

سيحتوي العديد من تطبيقات آبل، مثل الصور و Safari و Apple News و Apple Music و Apple Podcasts و Apple TV، قسماً جديداً يحمل اسم "Shared with you"، حيث يجمع جميع الوسائط والأشياء التي تم مشاركتها معك من قبل جهات الاتصالات المختلفة، كما تتيح لك تلك الميزة الرد على الرسائل من داخل التطبيق.

3- جدولة ملخص الإشعارات:

يمكن للمستخدمين من خلال تلك الميزة اختيار بعض التطبيقات وتقييد الإشعارات لها، وسيقوم الملخص بتجميع تلك الإشعارات معاً وتسليمها في أوقات محددة، تقوم بتحديدها وفق ما تريد، بدلاً من إرسالها على الفور.

4- تشغيل وضع البورتريه في تطبيق FaceTime:

يمكن للمستخدمين طمس الخلفية عند أخذ لقطة بكاميرا الأيفون أثناء المكالمة على تطبيق FaceTime، وذلك من خلال النقر على الصورة المصغرة للفيديو، ليتم عرضه بشكل أكبر، ثم النقر على رمز وضع البورتريه الموجود في أعلى يسار الشاشة، وسيقوم بتفعيل الميزة الجديدة على الفور.

5- مشاركة البيانات الصحية:

يرغب العديد من المستخدمين للحفاظ على سرية معلوماتهم الصحية، لكن في بعض الأوقات يجب مشاركة تلك المعلومات مع بعض الجهات، والذي يتحه لك تطبيق Apple Health، في نظام تشغيل آبل الجديد iOS 15، وذلك باختيار البيانات وجهات الاتصال التي ترغب في مشاركتها معلوماتك الصحية.

6- ميزة Private Relay في آي كلاود:

إذا قمت بالدفع مقابل خدمة التخزين السحابية آي كلاود "iCloud"، فستحصل على العديد من ميزات iCloud+ الجديدة كلياً مع نظام التشغيل الجديد iOS 15، والتي تعمل على إعادة تشفير وتوجيه اتصالك بالانترنت لمزيد من الخصوصية والأمان أثناء تصفح مواقع الويب، ويمكن تفعيل تلك الميزة من خلال النقر على ملف التعريف الخاص بك الموجود بالأعلى، ثم النقر على آي كلاود iCloud، لتجد ميزة Private Relay وستتمكن من تفعيلها.

7- المزيد من التفاصيل في خرائط آبل:

باستخدام خرائط آبل مع نظام التشغيل الجديد iOS 15، فإنه يمكنك التكبير لرؤية المدن والأماكن بشكل كبير، حيث يمكنك رؤية بعض المعالم السياحية المشهورة في وضع ثلاثي الأبعاد بشكل مذهل.

8- وضع المشي الواقعي المعزز:

أوقفت شركة آبل على خرائطها ميزة المشي الواقعي المعزز، لكن مع نظام تشغيل آبل الجديد، يمكنك الحصول على تلك الميزة عند تواجدك في مدينة تدعم ميزة المشي الواقعي المعزز، حيث يقوم هاتفك بفحص محيطي يلمكان، لتجربة ميزة المشي الواقعي المعزز.

9- تثبيت ملحقات Safari:

يتيح نظام تشغيل آبل الجديد iOS 15 للمستخدمين تثبيت ملحقات المتصفح الافتراضي Safari، والتي تتضمن التخلص من الإعلانات، وحظر محتوى معين، وتحسين مستوى الأمان، والعديد من الملحقات الأخرى التي يمكن تفعيلها من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على Safari، ومن ثم الملحقات، قم بمعرفة الملحقات الموجودة بالفعل، وكذلك البحث عن ملحقات جديدة لإضافتها إلى القائمة.

10- السحب لأسفل لتحديث موقع الويب:

تعد الميزة الجديدة من آبل للمتصفح الافتراضي Safari، التي تمكنه من تحديث موقع الويب من خلال النقر والسحب من أعلى الشاشة إلى أسفل، هي الأسهل والأسرع من الطريقة التقليدية بإعادة تحميل موقع الصفحة من جديد.