بخطوات سهلة.. كيفية تحميل نظام iOS 15 وهذه الأجهزة تحصل عليه

بدأت شركة آبل الأمريكية منذ أمس في إطلاق نظام تشغيلها الجديد iOS 15 لمستخدمي هواتف آيفون وكذلك iPadOS 15 لأجهزة آيباد حول العالم، حيث يحتوى النظام الجديد على عدد كبير من الميزات الرائعة للمستخدمين، والتي تأتي لأول مرة.



وبحسب موقع CNET فإن آبل قد أصدرت ميزات مذهلة في iOS 15 منها تحديثات لتطبيق الفيديو FaceTime و تحسينات لتطبيق iMessage لتسهيل تتبع الروابط والصور بالإضافة إلى هيكلة كلية وتجديد شامل للشاشة الرئيسية، لأجهزة آيباد.



وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتحميل نظام التشغيل iOS 15 على هواتف آيفون، وأجهزة آيباد ، حيث عليك القيام بالآتي:



1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بتحديد عام.

3. اضغط على تحديث البرنامج.

4. ضمن قسم متوفر أيضًا ، انقر فوق ترقية إلى iOS 15.

5. حدد تنزيل وتثبيت لبدء التثبيت، و قد يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك إذا كان لديك واحد.

اتبع المطالبات لاستكمال التثبيت، وعند إعادة تشغيل جهازك ، سيعمل بنظام iOS 15، وقم باتباع نفس الخطوات مع أجهزة آيباد iPad لتحديثه إلى iPadOS 15.



كما أعلنت آبل الهواتف والأجهزة التي ستحصل عليه، وهي كالآتي :



-جميع إصدارات سلسلة iPhone 13.

-جميع هواتف سلسلة iPhone 12.

-طرازات تشكيلة هواتف iPhone 11.

-هواتف iPhone X.

-إصدارات آيفون 8، و iPhone 8 Plus، وآيفون 7، وiPhone 7 Plus.

-هواتف iPhone 6s، وiPhone 6s Plus.

-هاتفي iPhone SE الجيل الأول والثاني.

-أجهزة آيباد اللوحية ipad 7th.



آبل تعلن الأجهزة التي ستحصل على iOS 15 و iPadOS 15

آبل تعلن الأجهزة التي ستحصل على iOS 15 و iPadOS 15