المطربة مي مصطفى: الحجاب ليس أزمة أمام مشواري الغنائي

حلت المطربة مي مصطفي ضيفة ببرنامج ست الستات على قناة صدى البلد ومن تقديم الإعلامية دينا رامز وقامت بأداء العديد من الأغاني على الهواء مباشرة.

وعن اختيار دخولها عالم الفن بالحجاب الذى قد يراه البعض عائقا لإقامة الحفلات ، قالت مى مصطفى إن ارتداءها الحجاب ليس أزمة أمام مشوارها الغنائي وأنها قامت بتحدي نفسها وكلام الناس وبدأت تعمل على ان يكون أداؤها الفنى متميزا ولديها قبول لدى الجمهور.



وتتميز مى بصوتها القوى المميز وشاركت فى كثير من الأعمال الدرامية مثل مسلسل خيط حرير للفنانة مي عزالدين، وكانت الاغنية تحمل اسم "خيط حرير"، وهي أغنية ذات طابع خاص من حيث قوة اللحن والكلمات، والتي تصف شخصية "مسك" التي تلعب دورها بطلة المسلسل الفنانة مي عزالدين.



وانتهت المطربة مي مصطفى فى الشهر الجاري من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «فراق الحب»، كلمات الشاعر سلامة على، ألحان محمد عبيه، توزيع أدهم دهيمة، ميكس وماستر أحمد حسام، عبر قناة لايف ستايلز على يوتيوب.