«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

وسط فوضى استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان ، يتصارع اللاعبون الإقليميون ، بما في ذلك تركيا ، من أجل التمركز مع النظام الجديد والاستفادة من مزايا الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه منفتح على التعاون مع نظام طالبان ، على الرغم من انتقادات طالبان السابقة. تركيا ليست غريبة عن الصراع في أفغانستان ، حيث شاركت في عمليات الناتو منذ عام 2001. كما كان لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ، علاقة قوية مع الحكومات الأفغانية السابقة بينما كان يبني علاقات إقليمية أقوى مع باكستان وإيران للتنقل في أفغانستان. أمور. مع انسحاب الولايات المتحدة والناتو من أفغانستان ، كانت تركيا مستعدة لتولي السيطرة على أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. لكن السقوط السريع للحكومة الأفغانية في أيدي طالبان ترك هذا الاقتراح موضع شك. عرضت حركة طالبان على تركيا فرصة تقديم الدعم اللوجستي لمطار كابول ، مع الحفاظ على أمن المطار. إلى جانب الوضع الاقتصادي المتصاعد والعديد من الإخفاقات السياسية المتعلقة بوباء Covid-19 وحرائق الغابات الأخيرة في جنوب تركيا ، فمن غير المرجح أن يتمكن أردوغان من تحمل خطأ فادح آخر في السياسة الخارجية. يُعتقد أن تواصل طالبان مع تركيا هو محاولة لمنع النظام الجديد من أن يصبح معزولًا ويعاقب عليه المجتمع الدولي. إن السيطرة على المطار يمكن أن تفتح علاقات اقتصادية مع طالبان لتركيا وتسمح للبضائع التركية الرخيصة بإغراق السوق الأفغانية ، مع توفير الفرص لشركات البناء التركية المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب. تسمح السيطرة على المطار لتركيا بتنظيم ما يدخل أفغانستان ويخرج منها من حيث المساعدة. قد يوفر أيضًا نقطة ضغط لإعادته إلى نعمة إدارة بايدن الجيدة. تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 ، واقتناء تركيا لصواريخ إس -400 الروسية ، وقضية بنك خلق النفط مقابل الذهب في المحاكم الأمريكية. إن كونها آخر عضو في الناتو في أفغانستان ونقطة اتصال رئيسية بين طالبان والغرب يمكن أن يوفر لتركيا دور الوساطة الإقليمي الذي طالما كانت تطمح إليه. لكن قد يعني ذلك أن تركيا هي إحدى الدول الأعضاء الوحيدة في الناتو التي تعترف بنظام طالبان.

لدى صانعي السياسة الأجانب الأتراك تاريخ حافل في التفكير حيث الخطاب لا يلتقي أبدًا مع الواقع على الأرض. إن خطوة التعامل مع طالبان محفوفة بالمخاطر - بل وأكثر من ذلك إذا اعترفت تركيا بحكومة طالبان. لكن هجوم تنظيم الدولة الإسلامية الأخير الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص و 13 جنديًا أمريكيًا ، يُظهر أن طالبان لم تتحكم بعد في السيطرة الكاملة على المطار لتوفير الأمن الذي تحتاجه تركيا. لا يستطيع أردوغان تحمل مذبحة القوات التركية في عهده ، بالنظر إلى السياسة في الداخل والمغامرة المستمرة من قبل الجيش التركي في سوريا وليبيا وأذربيجان. يمكن لمقاولي الأمن الخاصين الأتراك أو القوات المتمردة المتحالفة مع سوريا والمستخدمة في النزاعات السابقة مثل أذربيجان وليبيا كجزء من الاستراتيجية العسكرية لحزب العدالة والتنمية في الخطوط الأمامية أن توفر وسيلة يمكن لتركيا من خلالها الحفاظ على وجودها في أفغانستان دون تكلفة سياسية وعسكرية.

من المحتمل أن تعيق العديد من القضايا الهيكلية الدور الطموح لتركيا في أفغانستان. أولاً ، سيحتاج أردوغان إلى التعامل مع الاندفاع المتوقع للاجئين الأفغان المتجهين نحو الحدود الشرقية لتركيا. على الصعيد المحلي ، تصاعدت الحمى القومية والتوتر المناهض للمهاجرين تجاه اللاجئين السوريين. لقد كانت المغامرة في السياسة الخارجية أداة رائعة لصرف الانتباه عن الإخفاقات المحلية ، لكن فعاليتها تتضاءل مع استمرار التحديات المحلية.جنبا إلى جنب مع الوضع الاقتصادي المتصاعد والعديد من فشل السياسات المتعلقة بوباء Covid-19 و حرائق الغابات الأخيرة في جنوب تركيا، فإنه من غير المحتمل أن أردوغان تستطيع خطأ في السياسة الخارجية خطرة أخرى. بينما عززت تركيا حدودها وسياستها الخاصة باللاجئين تجاه اللاجئين الأفغان الوافدين ، يضغط الاتحاد الأوروبي أيضًا على تركيا بحوافز مالية لاحتواء أي اندفاع للاجئين إلى الحدود الأوروبية . يمكن أن يخفف المال بعض الضغط الذي يشعر به حزب العدالة والتنمية ، في المقام الأول مع اقترابه من انتخابات عام 2023 حيث يتضاءل موقف أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الحكومة. يعد تأمين ولاية أخرى في الذكرى المئوية لتركيا معلمًا مهمًا لإرث أردوغان. تجد تركيا نفسها مع عدد أقل من الحلفاء والأصدقاء. تسلط الإجراءات الأحادية الجانب في سوريا وليبيا وأذربيجان الضوء على اتجاه للسياسة الخارجية يتسم بالرجعية والانتهازية بشكل متزايد. يبدو أن سعي تركيا لدور الاستقرار والوساطة في أفغانستان هو حلم آخر بعيد المنال - المخاطر بعيدًا عن الفوائد. لا يزال يتعين على المجتمع الدولي أن يقرر كيفية التعامل مع نظام طالبان الجديد ويجب أن ينظر بحذر إلى سعي تركيا لإقامة علاقات مع طالبان. قد تجد تركيا نفسها منغمسة في اشتباك عسكري مكلف ومعزولة مرة أخرى من أجل الفرص الاقتصادية ومحاولة جلب نفسها إلى النعم الطيبة من الحلفاء والأصدقاء الذين كانت تنبذهم جانبًا في السابق.

ينبع أحد الأسباب الرئيسية لعدم الارتياح بين تركيا وطالبان من مكانة أنقرة الخارجية والميول التاريخية تجاه الحكومة الأفغانية خلال الصراع المستمر منذ عقدين. ومع ذلك ، حافظت تركيا باستمرار على دور غير قتالي كجزء من مهمة الناتو للحفاظ على علاقة عملية وتجنب المواجهة المباشرة مع طالبان. ومع ذلك ، يبدو أن علاقات أنقرة الدافئة تاريخيًا مع المارشال عبد الرشيد دوستم ، زعيم الجالية الأوزبكية في أفغانستان ، ومعاملتها مع المارشال عبد الرشيد دوستم ، هي المشكلة الأكبر لطالبان. دوستم ، وهو خصم رئيسي لطالبان ، لم تستضيفه أنقرة أثناء منفاه فحسب ، بل زار تركيا مرارًا وتكرارًا . إن جهود تركيا المستمرة لإشراك طالبان ، والمخاوف الأمنية المتزايدة لطالبان ، وحاجتها للشرعية الدولية تتطلب تحسين العلاقات مع أنقرة. تستند الزاوية الناعمة لتركيا بالنسبة لدوستم بشكل أكبر على الروابط الثقافية. لا يوجد دليل على أن أنقرة دعمت عسكريا فصيلًا معينًا في أفغانستان ، لكنها شجعت باستمرار المبادرات الاقتصادية والسياسية من أجل السلام والازدهار في أفغانستان. ومع ذلك ، فإن التزام تركيا بأفغانستان مسالمة وذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وموحدة ، وروابطها الثقافية مع الأفغان الأوزبكيين والطاجيك ، يعني أن البلاد كانت تاريخياً داعمة للحكومة الأفغانية السابقة.

قبل أي شيء ، هناك حاجة إلى إعداد سياسي سليم وشامل لأفغانستان مستقرة. تركيا ، على وجه الخصوص ، ستكون حريصة على ضمان عدم ظلم طالبان للأوزبك الأفغان والطاجيك هذه المرة. بينما الرئيس أردوغان المحافظة ان "الرفاه من [هم] القربى" هي واحدة من المصالح الرئيسية لتركيا في أفغانستان، وزير الخارجية للبلاد، في محادثة مع الشركاء الإقليميين، و أكد على أهمية تشكيل حكومة شاملة في كابول. على الرغم من سيطرتها على أفغانستان بأكملها تقريبًا ، يبدو أيضًا أن طالبان منفتحة على مشاركة الفصائل الأفغانية الأخرى لأنها تواجه تحديات حكم البلاد. في الوقت نفسه ، يظل مهبط الطائرات التشغيلي في كابول يمثل تحديًا مشتركًا. ترى تركيا أن وجود مطار عامل في كابول ضروري لاستعادة ثقة الأجانب الذين فروا مؤخرًا من البلاد. وبعيدًا عن أمن مواطني الدول الأخرى ، فإن مهبط الطائرات التشغيلي مهم لتركيا لضمان سلامة مواطنيها العاملين في 76 شركة تركية تعمل في جميع أنحاء أفغانستان. بين عامي 2003 و 2018 ، أنجزت هذه الشركات 701 مشروعًا ، أي ما يعادل تقريبًا6.6 مليار دولار أمريكي. معارضة طالبان السابقة لحث تركيا على تأمين المطار ستفقد ثقة تركيا واستثماراتها. ومن شأن اتفاق بين المجموعتين أن يشجع أنقرة على زيادة خدماتها الاقتصادية وجذب دول أخرى لمتابعة الأنشطة الاقتصادية في أفغانستان وتحسين العلاقات بينهما.

أعرب الرئيس أردوغان مرارًا وتكرارًا عن قلقه بشأن استضافة اللاجئين الأفغان الفارين من الصراع. تستضيف تركيا حاليًا ما يقرب من 3.7 مليون لاجئ من الحرب الأهلية السورية ، وتستضيف أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم ، مما يساهم في التوترات الطائفية والعنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. هناك أيضًا مخاوف من أن المتطرفين ، تحت ستار وضع اللاجئ ، قد يتسللون إلى دول أخرى ويلجأون إلى الإرهاب وهجمات الذئاب المنفردة. لقد كان أحد الأسباب الرئيسية وراء إحجام العديد من الدول الغربية عن استقبال اللاجئين ، ولا تزال تركيا حذرة من فرار مئات الآلاف من اللاجئين إلى حدودها. لطالبان سجل في اضطهاد الأقليات الدينية وقمع حقوق المرأة وتعزيز الفكر المتطرف. الآن بعد أن ادعت المجموعة أنها أكثر اعتدالًا ، فإنها بحاجة إلى العمل مع دول مثل تركيا لإيصال قيمها المعتدلة وإظهار هذا الاعتدال في سلوكها. إذا نجحت طالبان في التعبير عن أنها أكثر تسامحًا مما كانت عليه في السابق في السلطة ، فإن الأفغان العاديين سيصبحون أكثر ثقة وقد لا يختارون الفرار من البلاد. وهذا بدوره من شأنه أن يساعد في تغيير صورة طالبان دوليًا والتخفيف من آثار الإسلاموفوبيا.

إن إظهار طالبان نظرة معتدلة للعالم ووقف هجرة العقول - كما يتطلع العديد من الشباب الأفغاني المتعلم إلى مغادرة البلاد - سيسمح للأفغان بإعادة بناء بلدهم. تركيا ليست فقط واحدة من أكبر المستثمرين في أفغانستان ولكنها تشارك أيضًا في المبادرات الاقتصادية التي تركز على أفغانستان. إن العمل عن كثب مع مثل هذا اللاعب الحاسم من شأنه أن يساعد طالبان على بناء الثقة الدولية مع السماح لتركيا بتحسين الظروف لبدء جهد عالمي لإعادة بناء قلب آسيا. نظرًا لأن حصص القوى العظمى في الموقع الرئيسي لأفغانستان كانت أحد الأسباب الرئيسية للغزوات السابقة ، فهناك حاجة إلى لاعب يمكنه التنسيق بين الخطط الاقتصادية الغربية والشرقية وتخفيف التوترات الجيوسياسية. أنقرة في وضع أفضل من أي دولة أخرى لتنسيق المبادرات الاقتصادية للصين والغرب في أفغانستان ، وقد سعت بالفعل لربط أفغانستان عبر آسيا الوسطى بالأسواق الأوروبية.إن العمل عن كثب مع مثل هذا اللاعب الحاسم من شأنه أن يساعد طالبان على بناء الثقة الدولية مع السماح لتركيا بتحسين الظروف لبدء جهد عالمي لإعادة بناء قلب آسيا.

كما يسعى الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى ضامن للحفاظ على علاقة عملية مع طالبان وتعزيز مصالحهم في أفغانستان. وبناءً على ذلك ، شجع الرئيس بايدن تركيا على تولي عمليات مطار كابول. أشاد وزير الخارجية أنطوني بلينكن مؤخرًا بجهود أنقرة في مساعدة الولايات المتحدة في عملية الإخلاء ، واصفًا تركيا بأنها "حليف مهم في الناتو وشريك لا يقدر بثمن في المنطقة" ، مما يعكس أيضًا أن الولايات المتحدة تريد من تركيا الاستمرار في لعب دور رئيسي في أفغانستان.

بالنظر إلى المستقبل ، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لتركيا ، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي وكحليف في الناتو قدم مساهمات كبيرة جدًا في الجهود المبذولة في أفغانستان ، العمل مع حلفائها وشركائها. يبدو أن المجتمع الدولي ، وخاصة الغرب ، سيحاول محاسبة طالبان. والجزرة التي يتم تقديمها إلى طالبان هي في شكل اعتراف محتمل وأيضًا مساعدة اقتصادية. لكني أرى نقطة ضعف هناك وأنا متأكد من أن طالبان لاحظتها أيضًا. حتى وقت قريب ، كانت الحجة ، التي قدمتها بشكل خاص الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون حول طالبان قبل أن تغزو البلاد ، هي أن أي استيلاء على البلاد بالقوة سيؤدي إلى عدم الاعتراف بها. الآن يبدو أن هذا المرمى قد انتقل. يعطي المجتمع الدولي رسالة خفية مفادها أنه يمكن الاعتراف بطالبان إذا التزمت بالمعايير الدولية التي يتوقعها الغرب والمجتمع الدولي. وهذا في حد ذاته ، في رأيي ، علامة ضعف ، ويظهر التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي في تعامله مع طالبان. تركيا لديها تاريخ طويل من التقارب مع أفغانستان. كان ذلك أساس مهمتها الهامة في البلاد لسنوات. هويتها الإسلامية هي أيضا إيجابية. لقد أوضحت تركيا خلال مشاركتها في أفغانستان عدم المشاركة بنشاط في العمليات القتالية. يبدو أن طالبان تتخذ نهجًا إيجابيًا نسبيًا تجاه تركيا. قد يمكّن هذا تركيا من إيجاد فرصة للمساهمة في الجهود الدولية التي ستساعد في تشجيع طالبان على الوقوف وفقًا للمعايير الدولية وتحمل المسؤولية في سلوكها.

لتركيا مشكلتان رئيسيتان نابعة من سيطرة طالبان. أولاً ، الروابط العضوية بين هذا "الحشد الأفغاني" الراديكالي والجهادية السلفية - التي يقودها تنظيم القاعدة - لم تتوقف أبدًا عن الوجود. في الواقع ، هذه الروابط الخطيرة تكافلية بطبيعتها. على مدى عقدين من الزمن ، وسط الضغط الهائل الذي فرضته الحرب الأمريكية على الإرهاب ، حولت قيادة القاعدة تركيزها السياسي والعسكري وتخصيص الموارد من إدارة العمليات العالمية إلى دعم المنتسبين الإقليميين. مع حكم طالبان ، حان الوقت للجيل الجديد من قيادة القاعدة أن يؤتي ثماره في أفغانستان. لسوء الحظ ، تظل الجهود الغربية لتشجيع الطلاق بين طالبان والقاعدة غير واقعية إلى حد كبير ، إن لم تكن ساذجة تمامًا. المشكلة الثانية هي أن سيطرة طالبان يمكن أن تقود الطريق إلى امتداد السلفية الجهادية إلى آسيا الوسطى. هذا يعني أنباء سيئة لتركيا. يستحق فرع داعش في خراسان ، الذي كان حتى الآن علاقات إشكالية مع طالبان ، أقصى درجات الاهتمام في هذا الصدد. لا ينبغي لأحد أن يتجاهل حقيقة أن مرتكبي أخطر هجمات داعش الإرهابية في تركيا حتى الآن - هجوم مطار أتاتورك في يونيو 2016 ومذبحة الملهى الليلي في اسطنبول في ليلة رأس السنة الجديدة - ينحدرون من آسيا الوسطى والقوقاز حتى الآن. تشير الأعمال الاستخباراتية مفتوحة المصدر إلى أن ISIS-K ، "الامتياز" المهيمن للشبكة الإرهابية في أفغانستان ، كان نشطًا للغاية في بيئة المعلومات الرقمية في آسيا الوسطى ، وحصاد الميليشيات من السكان الشباب الأصليين في المنطقة التركية. مع مؤامرة 26 أغسطس الإرهابية في كابول ، أصبح التهديد وشيكًا وخطيرًا أكثر من أي وقت مضى. بشكل عام ، من الناحية الجيوسياسية ، لا يقتصر "تأثير طالبان" على أفغانستان. السلفية الجهادية هي نظام بيئي تعمل فيه جهات فاعلة مختلفة بسمات مختلفة ومميزة. ينطوي استيلاء طالبان على السلطة على إمكانية إدخال توليد متجدد متجدد للنظام البيئي للإرهاب السلفي الجهادي. هذه أخبار سيئة لتركيا وآسيا الوسطى والغرب والعالم.