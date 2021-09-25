بالأسعار.. مقارنة بين شيري تيجو 7 ورينو داستر موديل 2021|صور

تنتمي النسخة شيري تيجو 7 ورينو داستر موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وتقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية، وتشمل مواصفات الأمن و الحماية، وبرامج التحكم، وحزمة أخرى من الكماليات التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين شيري تيجو 7 ورينو داستر موديل 2021 وقائمة بالاسعار الرسيمة الخاصة بهم داخل السوق المصري.

الأداء الفني لـ محركات شيري تيجو 7 و رينو داستر موديل 2021

تستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي سداسية السرعات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.

بينما جاءت السيارة رينو داستر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات ايضا 4 سليندر، ولكن بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مع نسبة استهلاك للوقود نحو 6.6 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.9 ثانية.

تصميم السيارة شيري تيجو 7 و رينو داستر موديل 2021

ترتكز السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بينما تأتي بمقدمة ذات مصابيح أمامية عدوانية المظهر، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، و فتحة سقف للفئات عائلية التجهيز، مع نسبة طول بلغت 4505 مم، و بعرض يقدر بـ 1837 مم، و 1670 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 414 لتر.

بينما جاءت السيارة رينو داستر موديل 2021 بقياسات هيلكية بلغت 4341 مم للطول، و بعرض يبلغ 1804 مم، و بارتفاع يقدر بـ 1693 مم، و سعة صندوق خلفي قدرها 445 لتر، مع عجلات رياضية مدعومة بجند معدني ذات تصميم هندسي خماسي الاضلاع 16 بوصة، ومصابيح أمامية متوسطة الحجم، ومصابيح ضباب، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

قائمة بأسعار السيارة شيري تيجو 7 و رينو داستر موديل 2021 داخل السوق المصري

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 282 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 306 ألف جنيه.

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2021

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021محرك 1600 سي سي بسعر 318 جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 جنيه.