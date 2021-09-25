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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الضرائب تكشف كيفية محاسبة "البلوجرز واليوتيوبرز"

صدى البلد

قال طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية يأتي في إطار رؤية متكاملة من الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، ويتم عمل هذه المسألة على أكثر من محور ومستوى.

وتابع عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة": "التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جانبا كبيرا من التعاملات داخل المجتمع وصاحب على انتشارها الظروف المصاحبة لجائحة كورونا".

وأوضح طلعت عبد السلام: “تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب بهدف حصر وتتبع هذه الأنشطة”.

وأشار إلي أن الدولة قامت على مستوى التشريعات بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطي العديد من المزايا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تصل لحد الإعفاء من الضريبية عن كل السنوات السابقة بمجرد التقدم لجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعهم.

المشروعات الصغيرة مصلحة الضرائب التجارة الإلكترونية طلعت عبد السلام برنامج الحياة اليوم

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