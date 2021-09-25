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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي تحذر: الوفيات تشهد قفزة وده مؤشر أخطر من الإصابات

صدى البلد

 

وجهت الاعلامية لميس الحديدي، تحذيراً من تصاعد أرقام الإصابات والوفيات في موجة " كورونا " الرابعة "مؤكدة  عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، أن أرقام الوفيات عادت في التصاعد  لتسجل ارتفاعا بنسبة 98.86% في أسبوع واحد حيث سجلت بالامس 36 حالة وفاة .

وتابعت: " هذا مؤشر خطر يجب أن نتوقف  عنده صحيح أرقام الإصابات متأرجحة  ما بين 500-600 لكن تبقى زيادة الوفيات وقفزتها مؤشراً خطيراً . نقف كده وقفة  بقى ونشوف مين إتطعم  ومين ماتطعمش  ؟".

وأكملت:"اللقاحات متوفرة في كل مكان وزارة الصحة بقت بتلف بالعربيات وفتحت مراكز الشباب خلاص ..التطعيم متوفر في كل مكان للمواطنين والمسافرين والحل الوحيد أمام الناس هو التطعيم ".

ووجهت رسالة للمواطنين قائلة : " أي حد يقلك " التطعيم " مش مهم  أو أن دي مؤامرة والكلام ده كله خطر مع ارتفاع الوفيات.. خليكم عاقلين ..الوفيات بتزيد وكذلك الإصابة  لكن الأسوأ هي معدلات الوفيات، لازم نقف  ونقول أن هناك خطر وخطر محدق  ووزارة الصحة بتصرخ كل يوم في كل مكان  وبالبيانات اليومية بتقول بنحذر والارتفاع في الاصابات متوالي والذروة لم تصل بعد".

وزارة الصحة لميس الحديدي كلمة أخيرة اللقاحات التطعيم

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