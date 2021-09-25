فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

أعلنت الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ "سعودة" إعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعن سبب الإعتزال قالت سعاد سليمان ترتدي :"إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص الي أبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل".



وتابعت سعاد سليمان : "أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة، لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي".

سعاد سليمان ترتدي الحجاب :



وكانت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم "سعودة"، قد أعلنت من قبل عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، منوهة بأنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالها.

وبثت "سعودة"، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب، كاشفة أنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالتها: "لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا".

يذكر أن الفنانة الكويتية سعاد سليمان، أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن "آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن".

وسعودة ممثلة كويتية، وهي ابنة الممثلة مي البلوشي وابنة أخت الفنانات مرام وهند البلوشي وشقيقتها هي المغنية شيماء.