فريق من زراعة جامعة السادات ينجح في إنقاذ زراعات الليمون بالبحيرة من فطر التصمغ.. فيديو

نجح فريق الزراعة الحيوية بجامعة السادات ، برئاسة الدكتور محمد فتحى سالم ، فى إنقاذ أشجار الليمون بمركز بدر فى محافظة البحيرة ، من مذبحة فطر التصمغ القاتل للأشجار.

وقال الدكتور محمد فتحى سالم، رئيس وحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم مقدم برنامج الجدعان المذاع علي قناة القاهرة والناس 2، إن مساحة الأراضي تبلغ 180 فدان ، من أشجار الليمون تم تسميدها لعشرات السنين بالأسمدة الكيماوية ، بجانب استخدام المكافحة الكيماوية بإفراط شديد وباستخدام مواد بعضها محظورة ، مما أصاب الأشجار بنيماتودا الموالح التي تحصنت ضد المبيدات الكيماوية بجانب تعفن الجذور وانتشار فطر التصمغ القاتل الذى يجفف الأشجار تماما حتى تذبل وتموت.



ولفت الى انه بمجرد الرش باستخدام مادة النوفاكيه الحيوية التي تستخدم في المكافحة ، ثم استخدام السماد الحيوي ، استعادة الأشجار حيويتها وبدأت في الازدهار من جديد ، ليرتفع الإنتاج إلى 20 طن بعدما كان لا يتعدى 7 طن للفدان .

