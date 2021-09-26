بعد واقعة قتل طفل شقيقه الأصغر .. أفلام الكارتون تدمر شخصية الطفل .. وإدمان الصغار لها يسبب اضطرابات الشخصية .. ويمنع نموهم العقلي والفكري

احترس .. مخاطر غير متوقعة لإدمان الأطفال أفلام الكارتون

كيف تحمي الأطفال من مخاطر أفلام الكارتون

تأثير أفلام الكارتون على بناء شخصية الأطفال كبير ويمكن أن يتسبب في إصابتهم بالعديد من المشاكل النفسية، وقعت ،مؤخرا، حادثة مأساوية فى منطقة فيصل بسبب أفلام الكارتون حيث قام طفل بقتل شقيقه الأصغر بطريقة مرعبة عندما حدث خلاف بينهما بسبب اللعب وكشف الطفل أنه شاهد هذا في أحد أفلام الكارتون .. فما حقيقة مخاطر أفلام الكارتون؟.

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن مشاهدة الأطفال لـ أفلام الكارتون عدد ساعات طويل له العديد من الآثار السلبية على الطفل فهو يتعرض للمعاناة من العنف واضطرابات السلوك والسمنة واضطرابات النوم واكتساب العبارات السيئة كما تؤثر على مستواهم الدراسي لذا لابد من تحديد وقت معين للأطفال يشاهدون خلاله أفلام الكارتون.

وأضاف “هندي” في تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” أن إدمان الأطفال لمشاهدة أفلام الكارتون يجعلهم يعتادون على الإدمان كمفهوم عام ينطبق على كافة الأشياء الموجودة فى الحياة مما يجعلهم فريسة سهلة لأى نوع من أنواع الإدمان الأخرى وليست الإلكترونية فقط.

وأوضح “هندي” أن أفلام كرتون تسبب ضعف التركيز وضعف التركيز يؤثر بالسلب على التفكير المنطقي والاخذ بالحلول الصحيحة أو المناسبة فى الحياة وقد يلجأ للحلول الخيالية مثل التى تحدث فى الأفلام التى يشاهدها.



وأشار “هندي” إلى أن مشاهدة الأطفال للأفلام الكرتون المليئة بمشاهد العنف أو الاحداث الخيالية البعيدة عن الواقع بشكل كبير لها تعرض الأطفال للوقوع فى فخ العديد من الجرائم فى حق أنفسهم أو المقربين منهم دون أن يدركوا خطورة الموقف ، فتكرار مشاهدة لقطات العنف فى أفلام الكارتون تجعل الطفل يشعر بالبلادة تجاه هذه الأشياء ولا يشعر بالذعر منها.

أوضح “هندي ” أنه أثناء مشاهدة الأطفال لـ أفلام الكارتون التى تحتوى على مقاطع قتل أو عنف يرون العديد من الأحداث الغير منطقية والتى تترسخ فى أذهانهم على أنها حقيقة فعلى سبيل المثال عندما يرون شخص يتم قطع رأسه وبعدها تعود الرأس للجسم أو شخص يتم إطلاق الرصاص عليه ويظل على قيد الحياة أو يقفز من مبنى عالى على الأرض ولا يصيبه أى ضرر .. إلخ ، كل هذا يجعل الطفل لا يخاف من تجربة هذه الأشياء وغير مدرك لحقيقة الموت فهو يمكن أن يقتل أخيه أو نفسه ويعتقد أنه سيظل حيا.

أكد “هندى” أن إدمان الأطفال لمشاهدة أفلام الكارتون يعرضهم للكثير من المخاطر الأخرى أهمها أن الوقت الذي يهدرونه فى مشاهدتها يأتي حساب الأنشطة الأخرى التى من المفتر أن يفعلوها فى نفس التوقيت، وهذه الأنشطة لها العديد من التأثيرات الإيجابية في بناء شخصية الطفل مثل ممارسة الرياضة والرسم واللعب.

وقعت حادثة مأساوية فى منطقة فيصل بسبب أفلام الكارتون حيث قام طفل بقتل شقيقه الأصغر بطريقة مرعبة عندما حدث خلاف بينهما بسبب اللعب وقال الطفل إنه شاهد هذا في بعض مقاطع أفلام الكارتون .. فكيف نحمي أطفالنا من خطورة أفلام الكارتون؟ وكيف نراقبهم بطريقة صحيحة؟



ووفقا لما جاء في موقع “ aacap ” تتسبب مشاهدة الأطفال المكثفة للعنف في أفلام الكارتون والتلفزيون بصفة عامة في قدر أكبر من العدوانية و في بعض الأحيان ، قد تؤدي مشاهدة برنامج واحد عنيف إلى زيادة العدوانية خاصة إذا كان الطفل يعيش في بيئة تشجعه على ذلك.

فالأطفال الذين يشاهدون أفلام الكارتون التي يكون فيها العنف واقعيًا للغاية ومتكررًا أو بدون عقاب، هم أكثر عرضة لتقليد ما يرونه وقد يتأثر الأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية أو سلوكية أو تعليمية أو في التحكم في الانفعالات بسهولة أكبر بالعنف التلفزيوني.

قد يظهر تأثير العنف التلفزيوني على الفور في سلوك الطفل أو قد يظهر بعد سنوات ويمكن أن يتأثر الشباب حتى عندما لا تظهر حياتهم المنزلية أي ميل نحو العنف.

في حين أن العنف التلفزيوني ليس السبب الوحيد للسلوك العدواني أو العنيف ، فمن الواضح أنه عامل مهم. يمكن للوالدين حماية الأطفال من العنف المفرط في أفلام الكارتون والتلفاز بالطرق التالية:

انتبهوا للبرامج التي يشاهدها أطفالهم وشاهدوا بعضها معهم ووضع حدود لمقدار الوقت الذي يقضونه مع التلفزيون ؛ ضع في اعتبارك إزالة جهاز التلفزيون من غرفة نوم الطفل وعلى الرغم من أن الممثل لم يصب بأذى أو يقتل بالفعل ، فإن مثل هذا العنف في الحياة الواقعية يؤدي إلى الألم أو الموت

رفض السماح للأطفال بمشاهدة البرامج المعروفة بالعنف ، وتغيير القناة أو إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون عند ظهور مادة مسيئة ، مع توضيح ما هو الخطأ في البرنامج.



عدم الموافقة على عرض أفلام الكارتون العنيفة أمام الأطفال في المنزل، والتأكيد على زرع فكرة أن مثل هذا السلوك ليس أفضل طريقة للتعامل مع المشكلة والمساعدة في ضغط الأقران بين الأصدقاء وزملاء الدراسة من خلال الاتصال بأولياء الأمور الآخرين والموافقة على فرض قواعد مماثلة حول طول الوقت ونوع البرنامج الذي قد يشاهده الأطفال.



يمكن للوالدين أيضًا استخدام هذه التدابير لمنع الآثار الضارة من التلفزيون في مجالات أخرى مثل التنميط العرقي أو الجنسي ويجب ضبط مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفزيون ، بغض النظر عن المحتوى ، لأنه يقلل من الوقت الذي يقضيه الأطفال في أنشطة أكثر فائدة مثل القراءة واللعب مع الأصدقاء وتطوير الهوايات.

إذا كان الآباء يواجهون صعوبات خطيرة في وضع حدود ، أو لديهم مخاوف مستمرة بشأن سلوك أطفالهم ، فيجب عليهم الاتصال بالطبيب النفسي للأطفال والمراهقين أو مقدم خدمات الصحة العقلية للاستشارة والمساعدة.