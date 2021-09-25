تعليق مؤثر من ماجدة الرومي عن لحظة سقوطها بـ مسرح جرش |فيديو

علقت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، على واقعة فقدها لتوازنها على المسرح، أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون ولهفة الجمهور عليها.

وتابعت:" غادرت لبنان متوجهة للأردن بعد أحداث وأوجاع مؤلمة يعاني منها لبنان حتى وصلنا للمطار وفوجئت بسيل غمرني بالمحبة فور وصولي للأردن وصلت للمهرجان في جرش وجدت عرسا كبيرا وخياما وفرحة بين الجمهور وكنت بقول يارب احم شعب الأردن ويديم عليهم النعمة ..وكنت بسأل في نفس الوقت عن ما يحدث في لبنان لماذا وقعنا في هذه المشكلات ولم نخرج منها حتى الان ؟ خليط من المشاعر وعندما صعدت المسرح غنوا معي كافة الأغاني بنشوة وفرحة كبيرة.

وأضافت في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة : " جئت من لبنان وهي أرض خصبة للمشاعر الجياشة وقلبي لم يستطع وقتها تحمل هذه المشاعر في تلك اللحظة بصعودي على المسرح وماعرفش ماذا حدث ؟ لحظة إنفعال كما أسميها والموسيقيين معي حاوطوني ولخمس دقائق حتى أفقت وعدت المسرح وقمت وهي المرة الأولى التي يحدث لي مثل هذا".

أكملت : " نحن في لبنان بقوة الله قد نتعرض لرياح وعواصف لكن ولامرة عبر ماعشت من عمري أو في تاريخ لبنان كسرتنا الريح وبشكر الله على هذه النعمة وهذا ما حدث لي في المسرح أيضاً ركبتي لم تتعرض للثني دار بي المسرح ودرت بي للحظة قبل أن يحاوطني زملائي لخمس دقائق حتى عودة صعودي للمسرح " .

وحول مشاعرها قالت : " لا أعرف ما حدث قلبي لم يستطع تحمل هذه المشاعر المتناقضة بين الحب الذي لاقيته بالأردن وبين الالام في لبنان أريد أن اقدم الكثير للبنان وبلادي التي سرقت منا ".

وواصلت:" مشاعر الحب للبنان على الصعيد العربي سواء من الأردن ومصر والرئيس السيسي وإيصالهم للغاز ألينا لحل أزمة الكهرباء مشاعر كبيرة ولا أتحدث عن سياسة لكني أتحدث عن مشاعر الحب من منطلق وطني وشعبي هذا الاهتمام يؤثر فينا ومفاد الرسالة : هذه الرسائل عندما تصل إلينا من خارج لبنان من الاشقاء تعني أنكم ليسوا بمفردكم ونحن معكم وسنخرجكم من كبوتكم .. تأثيرها كبير على مشاعرنا حيث أن التضامن العربي مهم ونحن نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي نحن نتعرض في لبنان لازمة هي الأولى منذ 75 لمحاولة قتلنا معنوياً وتحملنا كثيراً لنرى لبنان سيد ومستقل".