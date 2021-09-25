عاجل
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم عدم تنفيذ وصية الميت.. وموقف الشرع في خدمة الزوجة لأهل زوجها.. وهل المال المكتسب من كتابة الأغاني حلال أم حرام؟ أخبار التعليم|6 شخصيات بينهم طفل كفيف وآخر قعيد أبطال منهج 4 ابتدائى الجديد.. دعدور رئيسا لجامعة دمياط الأبرز.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة أخبار العالم|ميركل تدعم لاشيت قبل انطلاق الانتخابات الألمانية.. الأمم المتحدة تدعم مفاوضات سد النهضة وزيرة التضامن تكشف تفاصيل معرض ديارنا..فيديو برعاية وزيرة الثقافة.. استمرار فعاليات صيف مطروح الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اللقاء الحواري من قلب الصعيد الثقافى بمنفلوط

صدى البلد

 

تنفيذاً لتوجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بإقامة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية  والاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا  ثقافيا وفنياً ودعم الموهوبين في كافة المجالات، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث نظم بيت ثقافة منفلوط  لقاء حوارى بعنوان "أثر العولمة على التفكك الأسري" بمقر مركز شباب بني مجد بمنفلوط، بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير الموقع والذي قدم نبذة تعريفية عن المشاركات التفاعلية لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وما يقدمه بيت ثقافة منفلوط من أنشطة ثقافية فنية لكل فئات المجتمع، وأكد أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات، أعقبه  محاضرة بعنوان "العولمة وأثرها علي التفكك الاسرى" للدكتور محمود فرغلى، تحدث فيها حول تعريف العولمة وكيف كان لها أثرها السلبى على الأسرة وخصوصا بعد انتشار الإنترنت والموبايل والسوشيال الميديا، مضيفا أن التقدم التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع مجالات الحياة ومرافقها، ومما لا شك فيه أن التقدم  له جوانب إيجابية لا يمكن لأي فرد أن ينكرها أو ينكر أهميتها في حياته اليومية، واختتم الحديث بأن العولمة تهدف إلى القضاء على بنية الأسرة وهدمها واقتلاعها ومحو خصوصيتها المميزة على المستوى الأسري من خلال تفكيكها.

txt

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

txt

عروض وورش فنية بقصور ثقافة البحر الأحمر

تلى ذلك ملتقي أدبي للشاعر محمد ابو شناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة منفلوط السابق، والشاعر محمد عادل، حيث قدم فيها الأدباء مجموعة من القصائد الشعرية الجديدة ومربعات من فن الواو ومجموعة من شعر الفصحي والعامية، بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للموهوبين، بالإضافة لورشة فنية قدمها المدرب مصطفى مدين، والذي قدم نبذة تعريفية عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم، واختتمت فعاليات اللقاء ببعض التواشيح والابتهالات الدينية من أبناء القرية فى الغناء والإنشاد منهم الشيخ صلاح السراوى، مصطفى انور، اسلام فوزى، والموهبة امل سيد وبعض الموهوبات فى مجال الرسم.

قصور الثقافة مسرح منفلوط الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة اسيوط عروض وورش فنية قصر ثقافة قنا حيضان الدم

موضوعات متعلقة

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

عروض وورش فنية بقصور ثقافة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للورق فى القليوبية

التعليم العالي تضع شرطا قطعيًا لدخول الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم تعادل ليفربول.. ليلة تاريخية خارج أنفيلد لـ "مو"

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

مخبأ حول جسمها.. ضبط 29 هاتف آيفون مع راكبة في مطار القاهرة

السعودية تُعلن معاملة الطالب المعفي من اللقاح مثل "المحصن"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

كريم شحاتة: موسيماني "غضبان".. ولاعبوالأهلي "زهقانين" من الكورة

"محمد صلاح لاعب استثنائي".. ماذا قال كلوب بعد تعادل ليفربول مع برينتفورد

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور خاطف لـ عمر عبد العزيز وظهور زوجة علي بدرخان.. 6 لقطات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ