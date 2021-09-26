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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتعرفوا منين الطلاب وهما داخلين الجامعة مين متطعم ومين لأ! .. التعليم العالي يُجيب

متابعة تلقي اللقاح
متابعة تلقي اللقاح للطلاب في الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عند إقبال الطلاب على التطعيم يتم أولاً تسجيله على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة بشكل رسمي، وبالتالي تظهر شهادة للطال الحاصل على اللقاح.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن يتم مُسائلة الطالب عن هذه الشهادة أثناء دخول الحرم الجامعي، مضيفاً أن هناك بعض الجامعات قامت بعمل بطاقة طبية "كارنيهات" تحدد حصول الطالب على الجرعة الأولى من اللقاح أم الثانية، أو حصوله على اللقاح أم لا.

وتابع وزير التعليم العالي أن يتم مسائلة الطالب عن هذه البطاقة الطبية أو عن الشهادة عند دخوله الحرم الجامعي أو المدرج أو المعمل أو العيادة، أو أياً كان مكان تخصص الطالب.

ونوه خالد عبد الغفار أن خلال الإسبوعين الأولى من بداية الدراسة سيكون تم وضع النظام الذي من خلاله يتم إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات على تلقي اللقاح.

وعقب وزير التعليم العالي قائلاً: "لو فيه حد قالنا مش عايز يتطعم، بنقوله ده سياسة دولة، وممنوع دخول أي مصالح حكومية بدون تلقي اللقاح، لذلك يجب الإلتزام بهذه السياسة العامة".

التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي برنامج الحكاية وزارة الصحة

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