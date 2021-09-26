عمرو أديب يسأل الفنان دياب : إيه سر نجاح الهضبة عمرو دياب..فيديو

أجاب الفنان دياب علي سؤال الإعلامي عمرو أديب إيه سر نجاح الهضبة عمرو دياب قائلا " عمرو دياب لا يهتم إلا بنفسه وبعمله ولا يهتم بشيء أخر لافتا إلي أن أي شخص يريد النجاح يجب إلا ينظر إلا إلي نفسة ".



وأضاف الفنان دياب خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أن الفنان عمرو دياب هو اعلي ناتج موسيقي خلال 30 سنه الماضية ، وهو إلا يهتم إلا بالغناء والرياضة .



وأوضح الفنان دياب ، أن عمرو دياب يحبه جميع الأجيال وله مكان خاص في عالم الغناء مثلة كـ مثل الفنان عادل أمام ومحمد هنيدي .

أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح أغنية جديدة قريبا ستحمل اسم أذواق، وهي رابع أغنياته التي يتم طرحها في صيف 2021.

ونشر عمرو دياب صورة بوستر أغنيته الجديد أذواق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور انستجرام وكتب عليه :«قريبا على Vodafone MUSIC، اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة أذواق أول ما تنزل، أو أطلب الأغنية من على موقع أنغامي".