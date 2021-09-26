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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منع شخص من تحرير محضر بسرقة شقته بالحدائق

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تمكينه من تحرير محضر بسرقة الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ، فضلاً عن احتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو فى حقه  .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بشكوى بالعقار المشار إليه وبالانتقال والتقابل مع كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة "ورثة العقار" ، جميعهم مقيمون بدائرة قسم الوايلى) ، طرف ثان ( أحد الأشخاص "مقاول" مقيم بمحافظة سوهاج)  تبين وجود نزاع بينهم على ملكية العقار وإدعاء الأخير  "المقاول" شراء العقار مقابل مبلغ مالى من الورثة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه (أحد الأشخاص من الطرف الأول "ورثة العقار") وضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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