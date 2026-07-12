دراسة للدكتور مصطفى تهامي توظف تحليلات التعلم لتطوير مهارات إدارة النظم الآلية بالمكتبات

قدم الدكتور مصطفى تهامي، نائب مدير فرع مكتبة مصر العامة بالزيتون، دراسة علمية حديثة حول توظيف تحليلات التعلم وبيئات التعلم الافتراضية في تنمية مهارات إدارة النظم الآلية للمكتبات، وذلك ضمن رسالة الدكتوراه التي حصل عنها على تقدير امتياز من جامعة القاهرة.

وجاءت الدراسة بعنوان «نمطا الدعم (معلوماتي/إجرائي) ببيئة تعلم افتراضية قائمة على تحليلات التعلم وأثرها في تنمية مهارات إدارة النظم الآلية للمكتبات والرغبة في التعلم والكفاءة الذاتية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات».

وهدفت الدراسة إلى تصميم بيئة تعلم افتراضية قائمة على تحليلات التعلم، يتم من خلالها تقديم نمطين من الدعم المعلوماتي والإجرائي لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات، بما يسهم في تنمية المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة النظم الآلية للمكتبات.

كما تناولت الدراسة قياس الرغبة في التعلم والكفاءة الذاتية لدى الطلاب بعد دراسة المحتوى التعليمي داخل البيئة الافتراضية، في إطار السعي إلى تطوير أساليب إعداد وتأهيل المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، ومواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع المكتبات.

ويشغل الدكتور مصطفى تهامي منصب نائب مدير فرع مكتبة مصر العامة بالزيتون، ويأتي بحثه في سياق الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير مجال المكتبات والمعلومات، ودعم بناء كوادر قادرة على التعامل مع النظم الآلية والتطورات الرقمية في المؤسسات المكتبية والثقافية.