هدفنا عودة الجماهير .. ثروت سويلم يكشف تفاصيل الموسم الجديد

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري المصري، أن هدف الرابطة في التوقيت الحالي إعادة الجماهير من جديد، لسنا أقل من أي دولة عربية.

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، نريد إعادة الجماهير ولسنا أقل من أي دولة عربية، وناقشنا منذ الاجتماع الأول ملف إعادة الجماهير ولا يجوز إقامة المباريات في مصر بدون حضور الجماهير.

وتابع: نريد جدول ثابت للدوري العام مثل إنجلترا، سنواجه صعوبة في ذلك بعد جلستنا مع عامر حسين بسبب العديد من التوقفات خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: عامر حسين معتكف لإعداد تصور علي شكل الدوري، لو لعبنا 7 مباريات قبل شهر فبراير سيكون إنجازا، مشيرا إلى إن موعد انتهاء الدوري سيكون علي أقل تقدير في أكتوبر 2022.