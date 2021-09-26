الفنان دياب يحكي موقف بينه وبين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف دياب، موقف بينه وبين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل باب الخلق

وقال دياب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب:" انا بحفظ السيناريو زي الطالب اللي بيذاكر من كتاب الوزارة وبعمل بنصيحة الفنان محمود عبد العزيز كان يقولي اقرا السيناريو وخلي الكلام يدوب في بؤوقك".

وأوضح:" الفنان الراحل عرض عليا المشاركة في مسلسل باب الخلق ولكني رفضت لانها كانت المرة الاولي التي يعرض عليا فيها التمثيل وكنت متخوف للغاية من خوض التجربة".

