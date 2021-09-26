إنبي: تستحق ضربة جزاء أمام الأهلي.. وعدم تطبيق تقنية الفيديو أمر غريب

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنه لا يوجد أي مبرر لإقامة مباراة الأهلي في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر في هذا التوقيت.

وأشار عبد الناصر عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن لاعب الكرة ليس آلة ويحتاج لفترة راحة ولا يجب أن يتم إقامة المباراة في فترة تحضير للموسم.

وأوضح أنه كان هناك مقترح بالانسحاب من كأس مصر اعتراضاً على قرار اتحاد الكرة باستكمال الكأس في التوقيت مؤكدا أن إنبي رفض الفكرة لأنه فريق كبير وسيتعرض لعقوبات.

وأشار إلى أن اللعب بالناشئين كان من ضمن الاقتراحات ولكنه رفض ذلك لأن الناشئين لديهم قلة خبرة وانبي يجب أن يظهر بأفضل صورة متاحة.

وأكد أن اتحاد الكرة كان يجب عليه توفير فرص أفضل لتجهيز اللاعبين موضحا أن سبب تراجع مستوى منتخب مصر هو ضغط جدول المباريات.

وأوضح أنه لا يعلم سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباراتي ثمن نهائي كأس مصر أمر غريب وغير مبرر.

وأشار إلى أنه يحب الاهتمام بالتحكيم ورواتب التحكيم وتقنية الفيديو موضحاً أن حديثه لصالح الكرة المصرية بصفة عامة.

وأكد أن إنبي يستحق ضربة جزاء في لقاء الأهلي ولكنه لا يلوم الحكم محمود البنا لأنه لم يتم تطبيق تقنية الفيديو في اللقاء.