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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكري رحيله.. مشوار أبو البنات المنتصر بالله

المنتصر بالله
المنتصر بالله

تحل اليوم الذكرى الأولى من رحيل الفنان المنتصر بالله والذي قدم عديد من الأعمال الفنية الجيدة التي قدمها من قبل في السينما والدراما والمسرح.

بداية وحياة المنتصر بالله
والفنان المنتصر بالله، ممثل كوميدي يدين بالديانة المسيحية ولد بالقاهرة عام 1950، وحصل علي بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977


بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب على وجه السرعة و العالمة باشا.


وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك، أبناء ولكن، آن الأوان، أيام المنيرة، لن أمشي، طريق الأمس، عيون، راجل وست ستات.


وفي السينما شارك في عدد من الأفلام، منها المغنواتي، الطيب أفندي، التحدي، الزمن الصعب، الحدق يفهم، أسوار المدابغ، المواطن مصري، حارة الجوهري، حتحب وتقب، ضد الحكومة.


قصة اسم المنتصر بالله
الفنان المنتصر بالله، قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية، التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.


وأثناء التعاقد على مسرحية "شارع محمد علي" وهي المسرحية الأشهر في مشواره، كان البعض لا يرغب في أن يشارك المنتصر بالله في المسرحية، لكن شيريهان هددت بالإنسحاب والإعتذار عن العمل اذا تم الإستغناء عن المنتصر بالله لتقف إلى جواره ليستجيب طاقم العمل لرغبتها كونها البطلة الأساسية وأيضًا لصداقة قوية جمعته بأحمد زكي، والذي كان يزوره في المنزل ويطلب من زوجته أن تعد له الملوخية والحمام، وكان يتناول الملوخية في "المج" وقد علمه أن يتناولها مثله.


تلقيب المنتصر بالله بـ أبو البنات
وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات.


وانتشر لقب عن المنتصر بالله وهو "مضحكاتي الرئيس"، للعلاقة الوطيدة التي جمعته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكنه في حوار أجراه قبل تدهور حالته الصحية نفى أنه يذهب لمبارك في سيارة خاصة لقصر العروبة لكي يروي له الحكايات المسلية والنكات، أو أنه كان "المضحكاتى" كما يشاع.

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