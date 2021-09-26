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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يسعى لاستعادة توازنه أمام ليفانتي فى الدوري الإسباني .. اليوم

برشلونة
برشلونة

يستضيف فريق برشلونة منافسه  ليفانتي مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو" فى إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويسعى الفريق الكاتالوني للخروج من سلسلة النتائج السلبية فى الفترة الأخيرة على الصعيدين الأوروبي والمحلي .


وخسر  برشلونة من بايرن ميونيخ بثلاثية في "كامب نو" بافتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في آخر جولتين بالدوري مع غرناطة وقادش وسط موجة من الغضب على جماهير العملاق الكتالوني.


وتعتبر هذه المواجهة فرصة أخيرة للمدرب الهولندي رونالد كومان لتصحيح المسار خاصة بعد البيان الذي أصدره مؤخرا دون علم إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا الذي يعيش في حالة غضب شديدة ولن يصبر كثيرا على تراجع النتائج.


وتشهد مباراة ليفانتي عودة الموهبة أنسو فاتي للقائمة بعد غياب أكثر من 10 أشهر بسبب الإصابة وهو اللاعب الذي تعول عليه إدارة النادي كثيرا لتعويض رحيل الأسطورة ليونيل ميسي خاصة بعد أن تم منحه القميص رقم 10 الخاص بالبرغوث الأرجنتيني.

ويفتقد فريق برشلونة في لقاء اليوم كلا من سيرجيو أجويرو ومارتن برايثوايت وجوردي ألبا وعثمان ديمبلي للإصابة وفرينكي دي يونج للإيقاف.

ويمتلك برشلونة 9 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الدوري ولديه مباراة مؤجلة أمام أشبيلية ويسعى لتصحيح أوضاعه في جدول الليجا قبل فوات الأوان.

برشلونة ليفانتى كامب نو الدوري الإسباني بايرن ميونيخ غرناطة قادش رونالد كومان

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