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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالي": 152 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المشرف العام على مكتب التنسيق صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 152 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

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وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

 

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

 

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء غد الاثنين إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

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