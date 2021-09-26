وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بـ المنصورة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالمدينة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مستهل زيارته للمدينة، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.



قام المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بجولة تفقدية بالمدينة، عقب أيام من استلام مهام عمله رئيسا لجهاز المدينة، حيث تفقد سير العمل بموقع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، حتى يتم إدخال المحطة الخدمة في أكتوبر 2021.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، خلال جولته، أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تابع الحملات التى تشنها الإدارات المختصة بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز، والتى أسفرت عن إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة "الأرجيلة" من بعض المقاهي، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.