عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية تعلن عن وصول عدد وحدات التأمين الصحي بالإسماعيلية إلي 21

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن وصول عدد الوحدات ومراكز صحة الأسرة ، التي بدأت العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى 21 وحدة ومركزاً.

 

وكيل صحة الإسماعيلية يعلن أماكن التسجيل بحملة «معا نطمئن» لتلقي لقاح كورونا

وأوضحت هيئة الرعاية، أن وحدات مراكز صحة الأسرة هي : “الشهداء، السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، المحسمة القديمة، الواصفية،  السعيدية، الكيلو 2، الكيلو 11، أبو بلح، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية".

 

أنت من تقرر.. استفتاء بمتحف آثار الإسماعيلية لاختيار «قطعة» شهر أكتوبر

 

وكانت محافظة الإسماعيلية انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

 

وانطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي: “مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبوخليفة".

 

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

 

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، منها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

 

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سريرا، منها 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات مركزة، و14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

 

أما مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، فيضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

 

ومستشفى أبوخليفة  تضم نحو ما يزيد على 130 سريرًا و22 غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة و5 غرف عمليات كبرى وقسما خاصا للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

 

وأضاف: يعد مستشفى أبوخليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.
 

هيئة الرعاية الصحية وحدات التأمين الصحي الاسماعيلية 21 وحدة

موضوعات متعلقة

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

عقوبة التحرش في الإسلام وهل أشد حرمة من الزنا ؟

فوائد تناول التين وطرق إضافته لنظام الغذائي

نتائج مبهرة لثورة يونيو في الصناعة المصرية.. زيادة الاعتماد على المنتج الوطني .. ارتفاع حجم التجارة والعملة الصعبة.. انشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمع للصناعات الصغيرة

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

حزب الوفد ينظم احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو..أبو شقة: الشعب المصري فعل المعجزات تحت قيادة السيسي..وأبو العينين:مصر حافظت على العروبة وعمّرت غزة..والتنمية انتصرت على الإرهاب والتخريب

ترشيحاتنا

إمارة أفغانستان الإسلامية.. شاهد|حركة طالبان تجري تعديلا في بطاقات الهوية وجوازات السفر

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يصعب تشخيصه مبكرًا.. 7 علامات لسرطان المبيض

ماذا قال "رجل" آبي أحمد لأمريكا من على منصة الأمم المتحدة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطة دي موجودة.. وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي إذا تفاقمت الإصابات

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجأة مدوية.. كارتيرون لم يوقع علي عقود التجديد للزمالك

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة.. فيديو

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

اﻟﻤﺰﻳﺪ