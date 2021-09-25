"أنت من تقرر".. استفتاء بمتحف آثار الاسماعيلية لاختيار "قطعة" شهر اكتوبر

أعلن متحف آثار الاسماعيلية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إجراء استفتاء شعبي لمحبي الآثار، لاختيار “قطعة شهر أكتوبر"، تحت شعار " انت من تقرر".



وعرض متحف آثار الإسماعيلية، 3 قطع أثرية ليتم اختيار واحدة منها، حسب الاستفتاء الشعبي لمحبي الآثار.



ودعت إدارة متحف آثار الإسماعيلية القومي، متابعيها للمشاركة في اختيار افضل قطعة أثرية لشهر أكتوبر، وذلك من خلال التصويت بعمل‎ "like" ‎أعجبني للقطعة المختارة وبالتعليق ‎ Comment ‎برقم الصورة‎.



وشملت القطع المعروضة، بعض القطع المميزة بعنوان " الخزف الإسلامي " وهي:

1_ إناء ذو بدن اسطواني زخرف البدن بأشرطة طولية من زخارف نباتية و خطوط رأسية منفذه برسم تحت الطلاء بالألوان الأصفر، والأخضر، والأسود ،والأبيض.

"خزف - عصر فاطمي"

٢- بلاطة مربعة مزخرفة بزخارف نباتية باللون الأبيض ،والأزرق، والأصفر.

"خزف – عصر عثماني"



٣- طبق " خزف ذو بريق معدني" عميق يحمل وحدات زخرفية متكررة يشبه الكتابة غير مقروءة.

"خزف - عصر فاطمي"



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