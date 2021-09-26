محافظ أسوان يتفقد مشروع «أكتوبر أسكوير» بإجمالي 42 محلًا |صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء المنطقة التجارية " أكتوبر أسكوير " والذى يضم 42 محلا بمساحات مختلفة بتكلفة إستثمارية وصلت لنحو 5 مليون جنيه حيث أنه مقام على مساحة 920 مترا مسطحا، وقد رافقه في الجولة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية المختصة حيث يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لاستغلال المزايا النسبية واستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل بما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تمت إقامة هذا المول بهدف استيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطنى القديم في إطار المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان ، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد .

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وأكد أشرف عطية إلى ضرورة القيام بتلافى كافة الملاحظات التي تم رصدها في أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل افتتاحه ، مع قيام شركة متخصصة فى أعمال النظافة العامة ، وأيضاً الصيانة الدورية ، بجانب الاهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق ، وكذا كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز ضمن الموجة الـ ١٨ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأيضاً مخالفات البناء .

وأشار أشرف عطية إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 32 ألف و600 م2 ، منهم إزالة حالة فورية كانت أثناء الشروع في البناء وقد تم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية .

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ردع كافة المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن .

وكانت قد قامت مديرية الصحة بأسوان بتنظيم قافلة طبية مجانية بقريتى إبريم بنصر النوبة ، وفارس بكوم أمبو وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفى إطار متابعته المتواصلة للجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر إحتباجاً بمختلف القرى المستهدفة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية .

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