صورة نادرة.. الملك سلمان يرتدي بدلة مع نجله الأمير عبد العزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل واسع صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع ابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة.

ونشر حساب "تاريخ آل سعود" على “تويتر” صورة يظهر فيها الملك سلمان مرتدياً بدلة رسمية سوداء، ويجلس إلى جانبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا.

صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021

وغرد الحساب: "صورة نادرة تجمع الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالصورة النادرة، حيث أعرب العديد من المغردين عن إعجابهم الكبير بها.

وعلق أحد النشطاء قائلا: "منا وفينا، وداخل قلوبنا للأبد..حنّا عصاك اللي مات عصاك، يا ملكنا الغالي يا بو فهد".