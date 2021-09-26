عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال الاحتفال باليوم العالمى للسياحة

سياحة وفنادق المنصورة تدشن مبادرة لكل مكان حكاية

احتفالية سياحة وفنادق
احتفالية سياحة وفنادق المنصورة باليوم العالمى للسياحه

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "احتفالا باليوم العالمى للسياحة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.  

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد اللطيف  عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار الأسبق ، الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتورة دعاء سمير حزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رانيا بهاء  رئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية ، الدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحى بالكلية ، الدكتور شريف جمال  رئيس قسم الدراسات الفندقية بالكلية، الدكتور أحمد عثمان شلبى  أستاذ التغذية بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية ووكيل كلية السياحة والفنادق السابق لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتورة  راندا بليغ أستاذ ورئيس قسم الأثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنصورة، الكاتب الصحفى  حازم نصر  نائب رئيس تحرير الأخبار ، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بكلية السياحة والفنادق.

تضمن الاحتفال كلمة مسجلة لكل من الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور سعيد البطوطى أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية ومستشار منظمة السياحة العالمية وتم عرض فيلم تسجيلى عن مجهودات كلية السياحة والفنادق فى إخراج جيل مؤهل للمنافسة المحلية والعالمية فى مجال السياحة بالإضافة إلى فيديو أخر عن أهم الأماكن السياحية فى محافظة الدقهلية وأهمية السياحة فيها.

من جانبه أثنى الدكتور زاهى حواس خلال كلمته المسجلة على احتفال كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة باليوم العالمى للسياحة مؤكدا أن أهمية اليوم العالمى للسياحة نابعة من كون السياحة شريان الحياة لدول العالم وخاصة مصر حيث تساعد هذه الدول على التمسك بتراثها الطبيعى والثقافى الفريد وتأكيد الهوية الوطنية.

وأوضح سعيد البطوطى خلال كلمته المسجلة من مقر الأمم المتحدة بچنيف أن سبب اختيار 27 سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للسياحة هو أنه فى مثل هذا اليوم من عام 1979 تم اعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية ، بالإضافة إلى أن نهاية شهر سبتمبر يمثل نهاية ذروة السياحة فى نصف الكرة الشمالى وبدايتها فى نصف الكرة الجنوبى.

وأشار الى أن عدد السائحين حول العالم ارتفع من 25 مليون عام 1950 إلى مليار 466 مليون عام 2019 وأن إيرادات السياحة ارتفعت من 2 مليار دولار أمريكى عام 1950 إلى تريليون و465 مليار دولار أمريكى عام 2019

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، حرص كلية السياحة والفنادق على مواكبة الأحداث العالمية ومنها اليوم العالمى للسياحة الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ويعد تقديرا لكافة العاملين بمجال السياحة المحلية والعالمية مضيفا أن منظمة السياحة العالمية بدأت فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة منذ عام 1980

ونوه بإنشاء برنامجين دراسيين جديدين بالكلية يضافا إلى أقسام الكلية الثلاثة : الإرشاد السياحى ، الدراسات السياحية ، الدراسات الفندقية وهما برنامج " التسويق السياحى " ومدة الدراسة به 4 سنوات باللغتين العربية والإنجليزية وبرنامج " إدارة شركات الطيران " للتعليم المدمج.

وشدد  الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى على أن السياحة صناعة، حيث تدر 10٪ من الدخل العالمى ويعمل بها 12٪ من الأيدى العاملة فى العالم، مشيرا إلى ضرورة توافر مهارات فنية وتوظيفية فى خريج كلية السياحة والفنادق.

وذكرت الدكتورة رانيا بهاء أن منظمة السياحة العالمية تضع شعارا سنويا لليوم العالمى للسياحة يتمثل هذا العام فى "السياحة وتحقيق النمو الشامل" واستعرضت الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أهم معالم السياحة الدينية والطبية والعلاجية والترفيهية والأثرية والثقافية والتعليمية بمحافظة الدقهلية.

واختتم الاحتفال بتدشين مبادرة " لكل مكان حكاية" حرصا من كلية السياحة والفنادق على معرفة الجميع لتاريخ المواقع الأثرية بمحافظة الدقهلية.

IMG-20210926-WA0063
IMG-20210926-WA0063
IMG-20210926-WA0065
IMG-20210926-WA0065
IMG-20210926-WA0066
IMG-20210926-WA0066
IMG-20210926-WA0068
IMG-20210926-WA0068
IMG-20210926-WA0070
IMG-20210926-WA0070
IMG-20210926-WA0064
IMG-20210926-WA0064
IMG-20210926-WA0069
IMG-20210926-WA0069
IMG-20210926-WA0071
IMG-20210926-WA0071
IMG-20210926-WA0067
IMG-20210926-WA0067
IMG-20210926-WA0060
IMG-20210926-WA0060
IMG-20210926-WA0061
IMG-20210926-WA0061
IMG-20210926-WA0059
IMG-20210926-WA0059
IMG-20210926-WA0062
IMG-20210926-WA0062
IMG-20210926-WA0058
IMG-20210926-WA0058
السياحة وزير الاثار الاثار العمل البيئة جامعة المنصورة دول العالم الدراسة جيلي فيلم المجتمع الدولي المصرية مشروع زاهي حواس كورونا منزلي هيئه التدريس تعليم زاهي وتنمية مقر السياحة والفنادق اية شمال نظمت الاقتصاد المنزلي كلية السياحة والفنادق رئيس تحرير

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تبدأ المرحلة الثانية لتطعيم طلابها بلقاح فيروس كورونا

ضبط 920 علبة سجائر مهربة.. وطن جبن مجهول المصدر في سندوب|صور

الدقهلية:فحص 80 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

تأجيل  نظر دعوى إثبات النسب بقضية اغتصاب فتاة الدقهلية

مركز لتطعيم المسافرين بمستشفى المنصورة العام الجديد

نجاح عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة عمرها 70 عامًا بالدقهلية

الضغوط النفسية وراء اختفائها.. أمن الدقهلية ينجح في إعادة سيدة السنبلاوين

41 عيادة تنظيم أسرة بالدقهلية تحصل على شعار الاعتماد والجودة

ترشيحاتنا

الإمارات تدين هجمات الحوثيين على السعودية

فى اليوم العالمي لها .. إليك أضرار وسائل منع الحمل الهرمونية

ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: كله عدى وكرم ربنا كبير.. خاص

يمن الحماقي: فرض الدولة الضرائب على "اليوتيوبرز" أمر طبيعي

بعد تعديلات Manhart.. تعرف على مواصفات مرسيدس 800 AMG ER ..صور

برلمانية تطالب بتقنين عوائد السوشيال ميديا وإخضاعها للضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مدبولي: مبادرة حياة كريمة تسهم في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

المزيد

ساحة رأي

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ