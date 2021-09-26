سياحة وفنادق المنصورة تدشن مبادرة لكل مكان حكاية

خلال الاحتفال باليوم العالمى للسياحة

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "احتفالا باليوم العالمى للسياحة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار الأسبق ، الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة دعاء سمير حزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رانيا بهاء رئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية ، الدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحى بالكلية ، الدكتور شريف جمال رئيس قسم الدراسات الفندقية بالكلية، الدكتور أحمد عثمان شلبى أستاذ التغذية بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية ووكيل كلية السياحة والفنادق السابق لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة راندا بليغ أستاذ ورئيس قسم الأثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنصورة، الكاتب الصحفى حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار ، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بكلية السياحة والفنادق.

تضمن الاحتفال كلمة مسجلة لكل من الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور سعيد البطوطى أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية ومستشار منظمة السياحة العالمية وتم عرض فيلم تسجيلى عن مجهودات كلية السياحة والفنادق فى إخراج جيل مؤهل للمنافسة المحلية والعالمية فى مجال السياحة بالإضافة إلى فيديو أخر عن أهم الأماكن السياحية فى محافظة الدقهلية وأهمية السياحة فيها.

من جانبه أثنى الدكتور زاهى حواس خلال كلمته المسجلة على احتفال كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة باليوم العالمى للسياحة مؤكدا أن أهمية اليوم العالمى للسياحة نابعة من كون السياحة شريان الحياة لدول العالم وخاصة مصر حيث تساعد هذه الدول على التمسك بتراثها الطبيعى والثقافى الفريد وتأكيد الهوية الوطنية.

وأوضح سعيد البطوطى خلال كلمته المسجلة من مقر الأمم المتحدة بچنيف أن سبب اختيار 27 سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للسياحة هو أنه فى مثل هذا اليوم من عام 1979 تم اعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية ، بالإضافة إلى أن نهاية شهر سبتمبر يمثل نهاية ذروة السياحة فى نصف الكرة الشمالى وبدايتها فى نصف الكرة الجنوبى.

وأشار الى أن عدد السائحين حول العالم ارتفع من 25 مليون عام 1950 إلى مليار 466 مليون عام 2019 وأن إيرادات السياحة ارتفعت من 2 مليار دولار أمريكى عام 1950 إلى تريليون و465 مليار دولار أمريكى عام 2019

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، حرص كلية السياحة والفنادق على مواكبة الأحداث العالمية ومنها اليوم العالمى للسياحة الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ويعد تقديرا لكافة العاملين بمجال السياحة المحلية والعالمية مضيفا أن منظمة السياحة العالمية بدأت فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة منذ عام 1980

ونوه بإنشاء برنامجين دراسيين جديدين بالكلية يضافا إلى أقسام الكلية الثلاثة : الإرشاد السياحى ، الدراسات السياحية ، الدراسات الفندقية وهما برنامج " التسويق السياحى " ومدة الدراسة به 4 سنوات باللغتين العربية والإنجليزية وبرنامج " إدارة شركات الطيران " للتعليم المدمج.

وشدد الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى على أن السياحة صناعة، حيث تدر 10٪ من الدخل العالمى ويعمل بها 12٪ من الأيدى العاملة فى العالم، مشيرا إلى ضرورة توافر مهارات فنية وتوظيفية فى خريج كلية السياحة والفنادق.

وذكرت الدكتورة رانيا بهاء أن منظمة السياحة العالمية تضع شعارا سنويا لليوم العالمى للسياحة يتمثل هذا العام فى "السياحة وتحقيق النمو الشامل" واستعرضت الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أهم معالم السياحة الدينية والطبية والعلاجية والترفيهية والأثرية والثقافية والتعليمية بمحافظة الدقهلية.

واختتم الاحتفال بتدشين مبادرة " لكل مكان حكاية" حرصا من كلية السياحة والفنادق على معرفة الجميع لتاريخ المواقع الأثرية بمحافظة الدقهلية.

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