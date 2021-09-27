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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد تاليا لاعبة البالية المائي يكشف سبب إصابتها أثناء التمرين.. فيديو

تاليا لاعبة البالية
تاليا لاعبة البالية المائي

كشف المهندس وائل الخياط، والد تاليا لاعبة البالية المائي التي أغمى عليها أثناء التمرين في نادي سموحة تفاصيل ما حدث لابنته قائلًا: “إن ابنتي من مواليد عام 2009 وتلعب بالية مائي وعندما كانت في التمرين نزلت إلي الماء مع صديقاتها وقاموا بعمل مسابقة أنفاس وتحاملت على نفسها وبعدها قل الأكسجين لديها واغمي عليها تحت الماء”.

 

وأضاف وائل الخياط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن تاليا عندما أغمى عليها لم يكن يراها إلا أصدقائها وبعدها جاء الجمع لإنقاذها واستقرت الأن حالتها وتم وضعها امس علي جهاز تنفس صناعي .


وأوضح الخياط ، أن ما حدث لتاليا لم يتسبب فيه أحد وهو أمر الله وجميع العاملين في نادي سموحة كانوا بجانبه ولم يتخلوا عنه.

الأكسجين نادي سموحة جهاز تنفس صناعى العاملين اكسجين باليه سموحة وائل الخياط

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