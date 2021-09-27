والد تاليا لاعبة البالية المائي يكشف سبب إصابتها أثناء التمرين.. فيديو

كشف المهندس وائل الخياط، والد تاليا لاعبة البالية المائي التي أغمى عليها أثناء التمرين في نادي سموحة تفاصيل ما حدث لابنته قائلًا: “إن ابنتي من مواليد عام 2009 وتلعب بالية مائي وعندما كانت في التمرين نزلت إلي الماء مع صديقاتها وقاموا بعمل مسابقة أنفاس وتحاملت على نفسها وبعدها قل الأكسجين لديها واغمي عليها تحت الماء”.

وأضاف وائل الخياط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن تاليا عندما أغمى عليها لم يكن يراها إلا أصدقائها وبعدها جاء الجمع لإنقاذها واستقرت الأن حالتها وتم وضعها امس علي جهاز تنفس صناعي .



وأوضح الخياط ، أن ما حدث لتاليا لم يتسبب فيه أحد وهو أمر الله وجميع العاملين في نادي سموحة كانوا بجانبه ولم يتخلوا عنه.