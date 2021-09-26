محمد صلاح: بن شرقي في طريقه للدوري القطري.. ولا أمانع الشرط الجزائي

قال محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض في طريقه للرحيل للدوري القطري عقب نهاية عقده.

وأشار صلاح عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه لا يجد مانع في مسألة وضع شرط جزائي قيمته ٥٠٠ ألف دولار في عقد بن شرقي الجديد لأنه بالفعل سيرحل مجانا عقب نهاية عقده مع الفريق.

وأكد أن اختيار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مبشرة لأنه منح الفرصة لبعض اللاعبين أصحاب المهارة الفردية.

وأوضح أن المنتخب الوطني بحاجة لبعض المواهب وهو ما تم بالفعل مع انضمام ابراهيم عادل لاعب بيراميدز ومهند لاشين وأحمد سمير ثنائى الطلائع.

وأكد أن المنتخب كان يحتاج ضم عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش لأنه خامة مميزة.