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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"عمل أخر أغنيتين وهو غائب عن الوعي".. سليم سحاب يروي آلامه مع كورونا.. فيديو

سليم سحاب
سليم سحاب

 

قال المايسترو سليم سحاب ، انه تعرض للإصابة بفيروس كورونا واستدعت الإصابة الدخول إلي المستشفى بسبب شدة الإصابة مشيرا إلي انه كان لدية عمل وذهب إلي المسرح  قائلا " أخر أغنيتين قمت بعملهم وانا غائب عن الوعي " ولم استيقظ إلا في المستشفى وكان لدي ضعف مناعة والأكسجين كان 80% .

 

واضاف سليم سحاب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ،  إنه يعمل علي تدريب أطفال فرقة " كورال مصر " منذ 7 سنوات ، لافتا إلي انه تجمعه قصة حب مع هؤلاء الأطفال ، مؤكدا انه اعتبرهم مشروع حياته العملية بالكامل .

 


واوضح سليم سحاب ، أن وزيرة التضامن المصرية "أم" لهؤلاء الأطفال ولا يحتاجون شيء إلا وتلبية لهم مشيرا إلي أن هؤلاء الأطفال كنز ويجب اكتشافه .

 

وتابع سليم سحاب ، أن  قيادة الكورال تعتمد علي الخبرة ولا يوجد بها صعوبة ، مؤكدا أن أكثرية مطربين الأوبرا تخرجوا من تحت يدي من كورال سليم سحاب في الأوبرا .

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