"عمل أخر أغنيتين وهو غائب عن الوعي".. سليم سحاب يروي آلامه مع كورونا.. فيديو

قال المايسترو سليم سحاب ، انه تعرض للإصابة بفيروس كورونا واستدعت الإصابة الدخول إلي المستشفى بسبب شدة الإصابة مشيرا إلي انه كان لدية عمل وذهب إلي المسرح قائلا " أخر أغنيتين قمت بعملهم وانا غائب عن الوعي " ولم استيقظ إلا في المستشفى وكان لدي ضعف مناعة والأكسجين كان 80% .

واضاف سليم سحاب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، إنه يعمل علي تدريب أطفال فرقة " كورال مصر " منذ 7 سنوات ، لافتا إلي انه تجمعه قصة حب مع هؤلاء الأطفال ، مؤكدا انه اعتبرهم مشروع حياته العملية بالكامل .



واوضح سليم سحاب ، أن وزيرة التضامن المصرية "أم" لهؤلاء الأطفال ولا يحتاجون شيء إلا وتلبية لهم مشيرا إلي أن هؤلاء الأطفال كنز ويجب اكتشافه .

وتابع سليم سحاب ، أن قيادة الكورال تعتمد علي الخبرة ولا يوجد بها صعوبة ، مؤكدا أن أكثرية مطربين الأوبرا تخرجوا من تحت يدي من كورال سليم سحاب في الأوبرا .