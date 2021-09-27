سليم سحاب : بيتنا كان مليان أسطوانات وغياب المناهج الموسيقية له أثر كبير.. فيديو

أكد المايسترو سليم سحاب ، أن معظم مطربي الأوبرا الحالين كانوا في الأساس ضمن الكورال وقام بتدريبهم وخرجوا وتتلمذوا من تحت عباءته قائلاً : كان عندي كورال أوبرا على جانب الفرقة القومية أيضا وثلاثة اربع من يغني الأن في الأوبرا خرجوا من كورال الأطفال "

واضاف المايسترو سليم سحاب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن عدم وجود مناهج الموسيقى في المدارس يمثل مشكلة قائلاً : مانقدرش نحب الحاجة من غير مانجربها عشان نقرر بنحبها ولالا ومن ثم يجب أن يكون جزءا من التربية في وجدانه أن يحب الموسيقى والغناء "



وأوضح المايسترو سليم سحاب ، أنه لم يكن ليصبح ما يستروا إلا بارتباطه الوثيق في منزل والده المليء بأسطوانات الغناء قائلاً : "البيت كان مليان أسطوانات غناء ولما طلعت أسطوانات الفنان محمد عبد الوهاب كان عندنا 45 لفة منها أبويا لما أشترى تلك الأسطوانات وقتها دفع ما يوازي 300 جرام ذهب حتى يقتنيها "

وواصل سليم سحاب : " كان وقتها سعرهم يوازي هذا القدر من الذهب وكنت منذ طفولتي وبسمع أسطوانات عبد الوهاب مش بس من كده لكن من قبل ولادتي وماما كانت بتتوحم على أسطوانات موسيقار الأجيال "

أكمل : " لم ينطفا الراديو في منزلنا إلا وقت النوم ونسمعها أول ما نصحى على إذاعة قبرص وأغاني الصباح القاهرة وأغاني إذاعة بيروت حيث كانت الإذاعات عامرة بالتراث العربي الذي نفتقده اليوم بداية من أم كلثوم وعبد الوهاب وأسمهان".

مشيراً إلى أن هذا لم يعد موجوداً الأن قائلاً : مانقدرش نلوم على حد ما يحبش الموسيقى لكونه لم يتربى عليها ".

كاشفاً أن الشائع الأن هو ما يسمى الموسيقى الترفيهية قائلاً : " الكلاسيكية دي حاجة تانية والترفيهية الأن موجودة في كل العالم وهناك فارق بينهما بين الترفيهي والكلاسيكي "

وحول تأثير تغير الزمن على ذلك السلوك قال: بالفعل حادث حتى في أوروبا لكن تبقى الكلاسيكيات مرتبطة بالحضارة والثقافة ".