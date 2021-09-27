عرض "نحمده" و"غرغرينا" ضمن ملتقى أفلام المحاولة الثالث بقصر السينما بعد غد

يعرض بقصر السينما الفيلمين القصيرين "نحمده" و"غرغرينا" للمخرج مصطفى وفيق بعد غد الثلاثاء، ضمن الملتقى الثالث لأفلام المحاولة المقامة فعالياته حاليا بقصر السينما ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.



وقال مخرج الفيلمين مصطفى وفيق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يشارك بالفيلمين ضمن المسابقة المقامة بملتقى أفلام المحاولة في دورته الثالثة ،لافتا إلى أن فيلم "نحمده" حصل منذ أيام على شهادة مشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة التي نظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما لأول مرة ضمن فعالياته تشجيعا للمخرجين الشباب، موضحا أن الفيلم حظى مؤخرا بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية، كان أبرزها مشاركته مؤخرا في الدورة السادسة من مهرجان "واسط" السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيوني على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.



وأوضح وفيق أن"نحمده" فيلم روائى قصير يناقش الأزمات النفسية التى تحدث للأشخاص بعد فقدانهم لأشياء مهمة أو تعرضهم لصدمات فى حياتهم، ويدعو الفيلم إلى ضرورة عدم التعلق بتجارب الماضى المؤلمة والتركيز فى المستقبل الذى يحمل الأمل،الفيلم بطولة أمير أبو زيد، وفاطمة بسيونى،وسامح عزت، وآية إبراهيم ومن تأليف وليد يسري.