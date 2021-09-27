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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التلقيح ضد كورونا.. هجوم على زوجة الرئيس البرازيلي.. تفاصيل

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

شن خبراء الصحة العامة في البرازيل حملة ضد ميشيل بولسونارو زوجة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عقب حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خبراء الأمراض المعدية في البرازيل إن تلقي زوجة الرئيس اللقاح في الولايات المتحدة يحقر من الحملة الوطنية في البرازيل لتلقي اللقاح.

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وأضاف السيناتور البرازيلي عمر عزيز: "أولاً يجب تهنئتها على تلقيها اللقاح. اللقاح ينقذ، أحسنت التصرف، 10 على 10، و0 على 10 لأن اللقاح الذي تلقته في الولايات المتحدة موجود هو نفسه في البرازيل. بالتالي كان بإمكانها تلقي الطعم هنا. إظهار للبرازيليين أنها تلقت اللقاح يمكن أن يعطي مثالاً جيداً. نعم كنّا حينها سنشهد وطنية حقيقية، وليس وطنية رخيصة".

فيما أكد  خبير الأمراض المعدية بيدرو هلال لموقع «G1» أن هذه الحقنة التي تلقتها في الخارج تُظهر احتقارها النظام الصحي العام وجميع البرازيليين. هذا يُثبت انعدام ثقة.

ومن جانبها قالت الحكومة البرازيلية إن السيدة الأولى وأثناء إجرائها فحص الكشف عن كورونا للعودة إلى البرازيل، سألها طبيب ما إذا كانت تريد استغلال الفرصة لتلقي اللقاح، وبما أنها كانت تنوي تلقي الطعم، قررت القبول. وأكد البيان أن السيدة الأولى البرازيلية تكرر إعجابها واحترامها للنظام الصحي البرازيلي، خصوصاً للعاملين في القطاع الذين يكرسون أنفسهم بلا كلل للاعتناء بصحة السكان.

وطان الرئيس البرازيلي، الذي يشن حملة ضد التلقيح، قال: "تلقي اللقاح هو قرار شخصي. زوجتي قررت مثلاً تلقي اللقاح في الولايات المتحدة. أنا.. لا".

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