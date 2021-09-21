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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشاي مفيد لعلاج الأرق

نشرة المنوعات.. شاب يشعل النار في جسده.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول البيتزا بالشارع

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.  

شاب يشعل النار في جسده وسط الطريق العام
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن أحد الأشخاص أقدم على محاولة انتحار عن طريق إشعال النار في جسده بالقرب من دوار القادسية في محافظة إربد.

مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول البيتزا في الشارع
تشهد المطاعم حالات من الجدل بسبب إجراءات الوقاية والتعقيم المفروضة أثناء انتشار جائحة كورونا حول العالم ، حيث فرض على معظمهم منع تناول الطعام داخل الصالات المخصصة والاكتفاء بتقديم الطلبات تيك اواى، بينما تم استثناء متلقي اللقاح في بعض المدن.

الشاي مفيد لعلاج الأرق ويساعد على النوم المريح
الشاي من أكثر المشروبات المحببة والشعبية عند البشرية سواء كان أخضر أو ​​أسود أو عشبي، ولا يستطيع الكثير منا بدء أو إنهاء يومه بدون كوب من هذا المشروب.

ضبط صيني حاول تهريب 200 فرس بحر
وكانت حيوانات فرس البحر، وهو نوع معرض للخطر، موزعة على خمسة أكياس بلاستيكية يزن الواحد منها نصف كيلوغرام مخبأة في الحقائب.

مؤسس أمازون يتبرع بـ مليار دولار لإنقاذ الأرض
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، ستخصص تلك الأموال، التي تم جنيها من خلال صندوق بيزوس للأرض بقيمة 10 مليارات دولار الذي أسسه العام الماضي، من اجل الحفاظ على الطبيعة في المناطق المعرضة للتنوع البيولوجي مثل حوض الكونغو وجبال الأنديز الاستوائية والمحيط الهادئ.

طريقة جديدة لمحاربة السرطانات المستعصية
يعاني العلماء من قلة الموارد التي تمكنهم من محاربة أمراض السرطان المختلفة وإمكانية القضاء عليه تماما، بينما يتمكن المرض من إزهاق آلاف من الأرواح البشرية يوميا في مختلف أرجاء العالم. 

صدى البلد الموضوعات اثارت الجدل حول العالم انتحار القادسية كورونا

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