كوكبنا هش.. مؤسس أمازون يتبرع بـ مليار دولار لإنقاذ الأرض

قال جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إنه أدرك مدى هشاشة الأرض عندما نظر إليها مرة أخرى من الفضاء، بينما تعهد بالتبرع بمليار دولار لمشاريع الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، ستخصص تلك الأموال، التي تم جنيها من خلال صندوق بيزوس للأرض بقيمة 10 مليارات دولار الذي أسسه العام الماضي، من اجل الحفاظ على الطبيعة في المناطق المعرضة للتنوع البيولوجي مثل حوض الكونغو وجبال الأنديز الاستوائية والمحيط الهادئ.

وتابع بيزوس انه سيساعد في تمويل يهدف لحماية 30٪ من محيطات وأرض العالم بحلول نهاية العقد ، وهو مشروع مستهدف في اتفاقية الأمم المتحدة على غرار اتفاقية باريس بشأن الطبيعة والتي هو قيد التفاوض.

وتابع:"الطبيعة هي نظامنا الداعم للحياة وهي هشّة" أدركت هذا في يوليو فقط عندما ذهبت إلى الفضاء مع Blue Origin، 'بالعيش هنا، يبدو العالم والجو شاسعين ويبدو أنهما مستقران، لكن بالنظر إلى الأرض من اعلى يبدو الغلاف الجوي رقيقًا والعالم محدودًا.. كلاهما جميل وهش".

قال بيزوس، أحد أغنى الرجال في العالم، إن الأموال ستساعد في توسيع وإدارة ومراقبة المناطق المحمية مع وضع المجتمعات الأصلية والمحلية في قلب الجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي.

وسيبدأ توزيع المنح من التعهد البالغ قيمته مليار دولار، والذي تم الإعلان عنه خلال أسبوع المناخ في نيويورك، هذا العام وستعطي الأولوية للمناطق والبلدان ذات الالتزام الدائم بحماية الطبيعة.

وقال بيزوس إن هذا الإعلان هو الأول من استراتيجية طبيعية من ثلاثة أجزاء لصندوق البيئة الخاص به والذي سيغطي أيضًا استعادة النظام البيئي وتحويل نظام الغذاء.

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” في فبراير 2020، قال بيزوس إنه تبرع بمبلغ 10 مليارات دولار من ثروته البالغة 200 مليار دولار لإنقاذ الأرض بحلول عام 2030.

رحب بوريس جونسون رئيس الوزراء الأمريكي، والرئيس الكولومبي ، إيفان دوكي ، بحدث تبرع بيزوس للحفاظ على البيئة.

وتعد كل من المملكة المتحدة وكولومبيا من بين عشرات الدول التي التزمت بنسبة 30٪ بحماية الأرض والبحر من أجل الطبيعة، وهي جزء من تحالف High Ambition Coalition (HAC) من أجل الطبيعة والبشر بقيادة كوستاريكا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وفي العام الماضي، بلغت الخسائر العالمية للغابات الأولية ضعف انبعاثات جميع السيارات على الطرق في الولايات المتحدة.

وقال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، 'من أجل تقديم حل جزري في أزمة المناخ، يجب أن نتوقف عن تدمير الغابات والنظم البيئية الهشة الأخرى، والحفاظ على مصارف الكربون في العالم واستعادتها'.

'يأتي التزام مؤسسة بيزوس للمناخ بمبلغ 1 مليار دولار للحفاظ على مخزون الكربون العالي الحرج وتوسيعه في لحظة محورية حيث نسعى لتجنب فقدان التنوع البيولوجي الذي لا يمكن تعويضه وزيادة زعزعة استقرار المناخ.'