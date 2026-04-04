مسئولو مصر والسعودية يجتمعون لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

التقت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، الدكتور الحسن المناخرة، مساعد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال منتدى "العمرة والزيارة"، الذي تم تنظيمه بالمدينة المنورة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في منظومة الحج السياحي والعمرة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين وحجاج السياحة المصريين، وتوفير تجربة سلسة لهم ما قبل السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وخلال الاجتماع، أشادت سامية سامي بما يشهده موسم العمرة من تنظيم متميز، وبما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات متطورة وجهود متواصلة لخدمة المعتمرين وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء آمنة ومنظمة، مؤكدة أن ما تقدمه الجهات السعودية المعنية يعكس حرصاً واضحاً على راحة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، ثمن الدكتور الحسن المناخرة بنتائج الحملة التوعوية المشتركة التي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً، مؤكداً أهميتها في رفع مستوى وعي المعتمرين بالإجراءات والتعليمات المنظمة، وتعزيز الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجهات المختصة في البلدين، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين، إضافة إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية، للالتزام بالأنظمة والتعليمات، وفي مقدمتها أداء فريضة الحج بتصريح نظامي، بما يُسهم في تحقيق تجربة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.

وعلى هامش فعاليات منتدى "العمرة والزيارة"، قامت سامية سامي بجولة تفقدية داخل المعرض المُصاحب للمنتدى، اطلعت خلالها على أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لخدمة ضيوف الرحمن، واستمعت لشرح حول آليات تطوير تجربة المعتمرين والزوار، مشيدة بحجم التطور الذي يشهده القطاع، وبأهمية مثل هذه الملتقيات الدولية في تبادل الرؤى والاطلاع على أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة خدمات العمرة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

