الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 27 و 28 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 38-40 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 34- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 22-23 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 27-9-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض كتكوت ساسو

كتكوت ابيض : من 9.25_9.5 جنيه

كتكوت ساسو : من 6.25_6.5 جنيه



أسعار البيض اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 52 -53 جنيها.

اسعار البط اليوم الاثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم

البط المسكوفي 35 جنيهاً

البط البكيني 30 جنيهاً

البط المولار 40 جنيهاً

الإوز 65 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـ 55 جنيها للكيلو.