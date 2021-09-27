الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 27 و 28 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 38-40 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 34- 37 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 22-23 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 27-9-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض كتكوت ساسو
كتكوت ابيض : من 9.25_9.5 جنيه
كتكوت ساسو : من 6.25_6.5 جنيه
أسعار البيض اليوم الإثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 52 -53 جنيها.
اسعار البط اليوم الاثنين 27-9-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم
- البط المسكوفي 35 جنيهاً
- البط البكيني 30 جنيهاً
- البط المولار 40 جنيهاً
- الإوز 65 جنيهاً
أسعار البط البلدي بـ 55 جنيها للكيلو.