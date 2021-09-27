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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي: 

 

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 27-9-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-9-2021، في مصر انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

 

الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27-9-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27 -9-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 27-9-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 27  سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 27 سبتمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر ، 20 صفر 1443 هجرية. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر ، 20 صفر 1443 هجرية:

 

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