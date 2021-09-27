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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 27-9-2021

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 27  سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021:

سعر طن حديد عز 14700 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1010 جنيهات للطن

أسمنت النصر 955 جنيها للطن

أسمنت السويس 965 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1010 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 970 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 925 جنيها للطن

أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن

أسمنت  أسوان 875  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 955 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف  920 جنيه للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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