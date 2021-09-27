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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-9-2021 والقنوات الناقلة

برايتون
برايتون

تقام اليوم الاثنين 27-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها لقاء كريستال بالاس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

حيث يسعي فريق برايتون لتحقيق الفوز علي منافسه كريستال بالاس لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولعب برايتون خمس مباريات في الدوري الإنجليزي حتي الان ونجح في تحقيق الفوز خلال 4 مباريا علي كلا من بيرنلي وواتفورد وبرينتفورد وليستر سيتي.

وخسر برايتون في مباراة واحدة امام فريق ايفرتون .

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس vs برايتون – الساعة التاسعة مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs غرناطة – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD      

 

الدوري الإيطالي 
فينيزيا vs تورينو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء      

 

برايتون كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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