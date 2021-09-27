انسو فاتي يتفوق علي ميسي بعمر 18 عاما

حقق انسو فاتي لاعب فريق برشلونة رقما مميزا متفوقا علي اسطورة النادي ليونيل ميسي بعد تسجيله هدف في مباراة امس امام منافسه ليفانتي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني .



ونجح انسو فاتي في تسجيل 14 هدفا مع برشلونة حتي الان حيث وصل لسن 18 عاما و330 يوما بينما في ذلك الوقت كان ميسي مسجلا 9 أهداف فقط .

وهو ما ابرزته صحيفة ESPN الامريكية في تقرير لها بعد تألق فاتي مع فريق برشلونة بمباراة الامس ضد ليفانتي .

وشارك فاتي في المباراة بعد غياب طويل بسبب الإصابة

ولعب فاتي دقائق معدودة في مباراة اليوم وسجل هدف من مجهود مميز .

بهذا الفوز ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، مع بقاء لقاء مؤجل، أما ليفانتي، فقد توقف رصيده عند 4 نقاط ، في المركز السابع عشر.