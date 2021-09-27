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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى.. الصين تطور لقاحا بميزة جديدة ضد فيروس كورونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية " العربية " انفوجرافا عن ابتكار علماء صينيين لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا بدون ألم الوخز .

وجاء في الإنفوجراف أن الجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم بـ بكين ، طورت رقعة جلدية توصل اللقاح تحت الجلد ، بدون أي ألم .

وتحتوي الرقعة الجلدية الصغيرة على 100 أبرة مجهرية قابلة للتحلل ، يمكنها اختراق الطبقة الخارجية للجلد وبدون ألم .

وأشار الأنفوجراف إلى أن هذا اللقاح يتميز بأنه يمكن تخزينه لأكثر من شهر ، في درجة حرارة الغرفة ، حيث أن عددا من البلدان لا تمتلك وسائل للتخزين تتحكم في درجات الحرارة . 

وفي سياق أخر ، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية،  الخميس الماضي ، أن المنطقة بحاجة لدعم صحي لمواجهة كورونا.

وأوضح أن "إقليم شرق المتوسط، الذي أمثله، يضم 22 بلدًا في شمال أفريقيا، وأنحاء الشرق الأوسط، كما يمتد لأجزاء من جنوب آسيا عانى من أزمات متعددة حتى قبل جائحة كوفيد-19، وهو موطن لما يبلغ 43% من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية على مستوى العالم، كما يُعد مصدرًا لنحو 64% من اللاجئين ".

وقال المدير  الإقليمي في بيان له، خلال الإحاطة الصحفية للمنظمة بشأن أفغانستان ولبنان، إنه مع ظهور جائحة كوفيد-19، ازداد الوضع تفاقمًا. فقد أدت الجائحة إلى إجهاد النظم الصحية الهشة بالفعل، وهي بالنسبة لكثير من الناس مجرد تهديد آخر من بين العديد من التهديدات التي يتحتم عليهم مواجهتها بالإضافة إلى النزوح، والجوع، والمرض، والنزاع، والفقر.

كورونا فضائية العربية فيروس كورونا توك شو الصين

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