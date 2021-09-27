بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، وفقًا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

وحسب وكالة "رويترز للأنباء، أشار المركز اليوم الاثنين، إلى أن الزلزال كان على عمق 2 كيلو متر.

وشعر المواطنون بالزلزال، وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد شعرنا حقًا بهذا.. لا شيء على ما يرام"، كما قال بيت جودوين ، الذي كان يستعد للعودة إلى بريطانيا: "لقد تعرضت للتو لزلزال أرضي شديد القوة في جزيرة كريت".

فيما أفاد آخرون على تويتر بأنهم شعروا بهزات في أماكن بعيدة مثل سانتوريني وأناليبسي.