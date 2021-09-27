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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو جهاز "سوهاج الجديدة" يتفقدون سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تفقد خلال جولته، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية ٣٦ ألف م٣ يوم، لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

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ووجه رئيس جهاز سوهاج الجديدة، مسئولى الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى للمحطة لبدء التشغيل قبل نهاية الشهر الحالى، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف المعالجة.

 

كما تفقد المهندس مصطفى هارب،  مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة ٦.٥ فدان، بسعة ٢٦٣ سريرا،  ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.

الصرف الصحى هيئة المجتمعات العمرانية مياه الصرف الصحى مستشفى شفاء الاورمان علاج الأطفال مشروع

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