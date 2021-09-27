عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: كلمة نقص المياه لا تعني قلتها عشان مياهنا مفيش كلام فيها|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إن التعدى على الأراضى الزراعية أو إنها تبور نتيجة نقص المياه أمر غير مسموح به، موضحاً أن كلمة نقص المياه لا تعني أن المياه المقررة لدينا هتقل لأ لأن مياهنا مفيش كلام فيها".

 وتابع السيسي:" يجب أن نحسن نظم و كفاءة منظومة الري الموجودة لدينا".

وأردف السيسي:" إن تكلفة تبطين الترع 80 مليار دولار والدولة مش هتاخد بشكل مباشر أو غير مباشر أي مبالغ مالية من المزارعين لأن هذا من أجل مصلحة الناس".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

حرصًا من “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة إلى قارئها، ننقل إليكم بثًا مباشرًا لـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم.

 

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية  أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

ترشيحاتنا

أول تعليق من واشنطن على منع إيران المفتشين من الوصول لأدوات المراقبة

مستشار المفتي يكشف لـ "صدى البلد" حكم تزوير شهادة مسحة كورونا للذهاب للعمرة

من أول أكتوبر | قرار من وزارة المالية يخص هذه الجهات بالدولة

عودة للماضي بآلة الزمن.. إقامة مهرجان إحياء goodwood للسيارات الكلاسيكية ببريطانيا

مجدي يعقوب: تكريم الأبطال الأولمبيين محفز للطلاب للاهتمام بالرياضة وممارستها

خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين.. فريال أشرف: فخورة بإطلاق اسمي على دفعة كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

خايف عليكم.. السيسي: أي تعدى على منشآت أو جسور غير مقبول

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ