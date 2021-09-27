السيسي: كلمة نقص المياه لا تعني قلتها عشان مياهنا مفيش كلام فيها|فيديو

قال الرئيس السيسي إن التعدى على الأراضى الزراعية أو إنها تبور نتيجة نقص المياه أمر غير مسموح به، موضحاً أن كلمة نقص المياه لا تعني أن المياه المقررة لدينا هتقل لأ لأن مياهنا مفيش كلام فيها".

وتابع السيسي:" يجب أن نحسن نظم و كفاءة منظومة الري الموجودة لدينا".

وأردف السيسي:" إن تكلفة تبطين الترع 80 مليار دولار والدولة مش هتاخد بشكل مباشر أو غير مباشر أي مبالغ مالية من المزارعين لأن هذا من أجل مصلحة الناس".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

حرصًا من “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة إلى قارئها، ننقل إليكم بثًا مباشرًا لـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.