من دور واحد.. مقترح جديد لشكل ونظام الدوري الجديد

تناقش أندية الدورى الممتاز شكل ونظام المسابقة المحلية موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتحسم أندية الدورى الممتاز بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة خلال أيام شكل ونظام المسابقة المقرر انطلاقها يوم ٢٥ اكتوبر القادم.

وجرى طرح مقترح بأن تقام منافسات البطولة الجديدة فى إطار دوري من دور واحد على أن تتنافس اول عشر فرق على لقب البطل والثمانية الاخرين تتنافس على الهبوط.

يأتي ذلك نظرا للارتباطات العديدة التي يشارك فيها منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش سواء فى كأس العرب وتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر ٢٠٢٢ وبطولة امم افريقيا فى الكاميرون مطلع العام المقبل.

كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية كشف عن الاتفاق لإيجاد مقر ثابت للرابطة بعيدا عن اتحاد الكرة .

وأضاف أحمد دياب خلال تصريحات تليفزيونية : تم وضع ثلاث تصورات للموسم الجديد ويتم مناقشتها مع الأندية بشأنها وسيتم حسم الامر في اجتماع السبت القادم.

وأكمل : استحداث بطولة جديدة للأندية أمر مهم للغاية وستقام في موعد بطولة أمم إفريقيا ونحاول إيجاد جوائز مالية.

وعن الخطوة القادمة لرابطة الأندية قال أحمد دياب : لائحة النظام الأساسي للأندية هي خطوتنا القادمة بجانب وضع جدول منضبط .

وأختتم أحمد دياب قائلا : الدوري المصري قوى وعريق ونطمح ان نرتقي بقيمته السوقية والراعي وتحقيق أكبر عائد للأندية .

في وقت سابق ، أعلنت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، إطلاق بطولة جديدة، تحت مسمى كأس الرابطة، ومن المنتظر أن تناقش الرابطة مع الأندية المواعيد المناسبة ونظام البطولة الجديدة.

واجتمع مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وعماد متعب نائب الرابطة وبعضوية كل من صفي الدين بسيوني وثروت سويلم وعامر حسين وشريف صالح وخالد رفعت؛ من أجل وضع ترتيبات مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم القادم.

وقررت رابطة الأندية، أن يكون هناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأندية من أجل وضع ترتيبات الموسم الجديد وشكل مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

فكرة بطولة كأس الرابطة المصرية

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة خلال الأيام القليلة المقبلة النظام الخاص ببطولة كأس الرابطة.

وتضم الرابطة أندية الدوري المصري الممتاز فقط، وبالتالي يمكن التكهن بأن المشاركة فيها ستكون مقتصرة على هذه الأندية فقط.

وسيكون هذا النظام مخالفًا بعض الشيء لكأس الرابطة الإنجليزية، حيث تشارك في البطولة الإنجليزية جميع أندية دوريات المحترفين بدرجاته الأربع.