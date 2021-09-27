مجدي يعقوب: تكريم الأبطال الأولمبيين محفز للطلاب للاهتمام بالرياضة وممارستها

قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، إن تكريم الجامعة البريطانية للطلاب الحاصلين على الميداليات الأولمبية شيء عظيم ومحفز للآخرين من الطلاب، علي ضرورة الاهتمام بالرياضة وممارستها .



وأضاف يعقوب خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جوائز و بطولات أولمبياد طوكيو هي بمثابة مثال يجب علي الجميع أن يحذو حذو الأبطال، موضحا أنه بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم مع المستقبل سيحققون أماكن عظيمة لهم في مجتمعهم.



وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.



وقد حصل أحمد الجندي على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وافريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والحاصل على برونزية وزن 67 كجم.

وبخلاف الثلاثي السابق، حصلت اللاعبة هداية ملاك لاعبة التايكوندو على الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حصلت على نفس الميدالية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وحصلت فريال عبدالعزيز على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أول مرة تستضيف دورة ألعاب أولمبية منافسات هذه اللعبة القتالية.