سجل 6 أهداف .. أرقام طاهر محمد طاهر بقميص الأهلي

بات طاهر محمد طاهر نجم النادي الأهلي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء محليا وأفريقيا ودوليا.

ومنذ التعاقد مع طاهر محمد طاهر ساهم فى تعزيز القوة الهجومية للمارد الأحمر وسحل أهدافا حاسمة خاصة فى مشوار دورى ابطال افريقيا النسخة التى توج بها النادي الاهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

صدى البلد يستعرض أرقام طاهر محمد طاهر فى الموسم الماضي مع النادي الأهلي.

جاءت مشاركة طاهر محمد طاهر الموسم الماضي مع الأهلي في الدوري ودوري الأبطال مميزة ونجح فى تثبيت أقدامه وإقناع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بمردوده القوى فى الخطوط الأمامية.

شارك طاهر محمد طاهر فى ٣٥ مباراة بقميص النادى الأهلى

ساهم طاهر محمد طاهر في ٨ أهداف خلال مشاركاته مع الشياطين الحمر

سجل طاهر محمد طاهر ٦ أهداف بقميص النادى الأهلى

صنع طاهر محمد طاهر هدفين خلال مشواره مع القلعة الحمراء فى الموسم الماضي.

كانت إدارة الأهلي استقرت علي دعم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحين إشعار آخر وعدم رحيله في تلك الفترة رغم حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضد أداء أبناء الرداء الأحمر، ورغم مطالب البعض من إدارة النادي بفسخ التعاقد لكن رؤية محمود الخطيب رئيس النادي حول حساسية القرار في تلك الفترة المرتبطة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة في منح المدير الفني فرصة أخري.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة بين موسيماني والخطيب في غياب لجنة التخطيط حيث لا يزال يعاني محسن صالح من وعكة صحية، وسوف تحسم الجلسة موقف الجهاز المعاون في ظل الرغبة بدعمه سواء مدرب وطني وآخر أجنبي يستقر عليه المدير الفني.

ويفاضل موسيماني ما بين الثنائي حمادة صدقي ورضا شحاته ومدرب آخر تم عرضه عليه من قبل محمود الخطيب في جلسة سابقة.

فيما تعهد بيتسو موسيماني ببذل كل جهده في سبيل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي مع الأهلي، وقال موسيماني أنه أعتاد علي تلك الفترات الصعبة التي يمر بها وتكون نواة لتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الفارق بين مواجهتي انبي في دور الــ16 لكأس مصر وطلائع الجيش في السبور المحلي هو إحراز هدف في الفريق البترولي منحهم بطاقة التأهل لدور الــ8 ومواجهة بيراميدز، وأوضح أن مباراة انبي شهدت إهدار أربع فرص سجل منها فريقه هدف الفوز بخلاف مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري، الذي شهدت إهدار العديد من الفرص دون تسجيل أهداف.

وشدد أن الجهاز الفني واللاعبين يتعرضون لضغط كبير خلال الفترة الماضية وهم في النهاية بشر ويتأثروا بهذا الأمر، ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم التي تحمّل من يعمل بها الكثير والكثير من الضغوط من أجل إسعاد الجماهير، وقال أن الفترة الأخيرة شهدت عودة بعض اللاعبين المعارين الذين يحتاجون للمزيد من الوقت من أجل التأقلم على طريقة اللعب التي يخوض بها الأهلي المباريات.

وأشاد موسيماني بما قدمه احمد عبدالقادر في مباراة انبي مؤكدًا أنه يسير بخطى جيدة مع الفريق، بالإضافة إلى لويس ميكيسوني الذي يحتاج لاكتساب مزيد من الثقة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة للفريق، وقال :"خسارة السوبر المحلي وضعت الجميع في ضغوط كبيرة ..نحن في النهاية محترفون ولن نتخطى هذه المرحلة سوى باستعادة الانتصارات من جديد والبداية كانت اليوم".

وأضاف:" جميع اللاعبين يعانون من الإرهاق والضغوط ..أنظروا إلي محمد مجدي أفشه ومحمد شريف ..واصابة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات..سبق وأن حذرت من هذا الأمر قبل فترة طويلة بسبب ضغط المباريات الذي سيؤثر أيضًا على المنتخب الذي يضم بين صفوفه العديد من عناصر الأهلي".