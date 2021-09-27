فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن مدينة سلام مصر تعد إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد ، وتضم عددا من المشروعات القومية والتنموية كما أن بها أكبر محطة لتحلية مياه الصرف في العالم .

افتتاح مدينة سلام مصر

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة ، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة والتى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التى تساهم فى جعلها قاطرة تنمية مصر ، وتدعم خطة جعل بورسعيد فى مصاف المدن التنموية .

مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول افتتاح اكبر محطة لتحلية مياه الصرف بمدينة سلام مصر من خلال الفيديوجراف التالي.