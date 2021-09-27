عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مدينة سلام مصر
مدينة سلام مصر

قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن مدينة  سلام مصر تعد إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد ، وتضم عددا من المشروعات القومية والتنموية كما أن بها أكبر محطة لتحلية مياه الصرف في العالم .

افتتاح مدينة سلام مصر 

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة ، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة والتى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التى تساهم فى جعلها قاطرة تنمية مصر ، وتدعم خطة جعل بورسعيد فى مصاف المدن التنموية .

مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول افتتاح اكبر محطة لتحلية مياه الصرف بمدينة سلام مصر من خلال الفيديوجراف التالي.

مدينة سلام مصر مدينة سلام مصر محطة

موضوعات متعلقة

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

ترشيحاتنا

علاقتي مع أهلي سطحية بغرض تجنب المشاكل فهل عليَّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

الأزمة انتهت.. استبعاد بيرسي تاو نجم الأهلي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

بجانب اختصار الوقت ورفع الكثافة السكانية.. كل ماتريد معرفتة عن انفاق سيناء

إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر.. إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ